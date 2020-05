Viviana Saccone, entre los ensayos del "Bailando..." y los rumores de romance

Viviana Saccone pasa su cuarentena con sus hijas y ensayando para el "Bailando..."

Liliana Podestá Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 00:10

Viviana Saccone está pasando la cuarentena con sus hijas, Allegra y Serena, mientras se prepara para estar en "Bailando por un sueño 2020" , que posiblemente arranque a finales de mayo, por eltrece. "Me sorprendió la propuesta. Todo surgió gracias a Marcelo Polino, en realidad. Estaba haciendo una nota en su programa de radio, a raíz de Por el nombre del padre , la obra que hice con Pepito Cibrián. De pronto me preguntó si haría el 'Bailando...' y no le dije ni sí ni no porque nunca lo había evaluado. Quedó un poco indecisa la respuesta, en el aire, y en una de las reuniones de producción Polino me propuso y un día me llamaron. Fue justo cuando llegaba la cuarentena, y se levantó la obra de teatro. Nos quedaba un mes más en Buenos Aires y después, una gira, pero todo eso quedó en suspenso", le detalló la actriz a LA NACION .

-No tenés el perfil de una participante de "Bailando...", ¿tuviste dudas?

-Soy de las personas que cree que por algo suceden las cosas. Era un buen momento para aceptar este desafío porque las otras puertas laborales, que son televisión, cine y teatro, quedaban cerradas por tiempo indeterminado. Sentí que era el momento de decir que sí. Estoy muy contenta con haber tomado esta decisión porque es un nuevo desafío y es algo que me da muchos nervios.

-¿Te asusta más bailar o enfrentarte al jurado?

-No soy una buena bailarina, en absoluto, y no manejo el código del programa. Tengo muy claro que es algo distinto y me asusta y me atrae al mismo tiempo. Si me ponen cero, lo aceptaré. A lo único que no estoy dispuesta es a la falta de respeto, ese es mi límite, pero no veo personas en el jurado y en el BAR que sean irrespetuosas. Claro que me pueden decir con total dureza que lo hice horrible y no me puedo ofender por algo que fue malo. Ya empezamos con los ensayos con mi coach, que es Lorena Portillo, que es una genia, y mi bailarín Juan Cruz García, es muy talentoso. Estamos haciendo ensayos virtuales. Todavía no hay fecha de arranque del programa, pero estoy contenta de haber dicho que sí. Es un desafío que me obliga a salir de mi zona de confort, a hacer algo diferente y acá estamos: con algo muy piola y lindo por delante.

El Bailando... es algo distinto, que me asusta y me atrae al mismo tiempo""

-¿Volvés a Separadas , la ficción de eltrece?

-Terminé unos días antes de que se inicie la cuarentena. Estaba planteado de esa manera desde el primer momento, y aunque se especuló con la posibilidad de que la historia pudiera seguir, se decidió terminar. Se mantuvo la idea inicial. No quiero adelantar cómo porque todavía no salió al aire, pero terminé de grabar.

-Hubo rumores de romance con tu compañero de Separadas , Maxi Iglesias, ¿qué hay de cierto?

- Fueron rumores, cosas que salieron a decir porque nos vieron en una salida al teatro una vez y después Maxi fue a verme a Por el nombre del padre , pero fueron cuestiones que tienen que ver solamente con compañeros de trabajo que se llevaron bárbaro. Estuvo muy lejos de que pasara algo entre nosotros, ni siquiera daba para salir a desmentir.

-Ahora hay un coqueteo en redes sociales con Martín Bossi, se habla de un chat hot que mantuvieron, ¿qué pasa entre ustedes?

-Lo mismo que pasó con Maxi. Nunca pasó nada con Martín y ni siquiera existen los chats que están diciendo. A Martín lo conozco, pero no somos amigos ni nos frecuentamos ni tenemos un dialogo fluido. No, no... [risas]. Nada de lo que tiene que ver con mis romances es cierto. No estoy en pareja.

-¿Tenés rutinas en esta cuarentena? ¿Qué te gusta compartir con tus hijas?

-Podemos compartir una película, por ejemplo. Y el momento de la comida sigue siendo el espacio de encuentro y charlas. Estamos en casa también con nuestra gata Lulú y nuestra perra Morita, las cinco y la estamos llevando bastante bien, por supuesto con nuestros momentos. Compartimos algunas actividades, vemos alguna película. Después ellas están con sus tareas escolares y las ayudo en lo que puedo, pero la verdad es que se arreglan solas. Yo estoy mucho con las cosas de la casa, la limpieza, la cocina. Estoy enganchada con la actividad física y para no anquilosarme demasiado, trato de tener una rutina corta, pero diaria. Leo bastante y estoy generando algunos proyectos, más que nada para no quedarme quieta y pensar en cosas que me hacen bien. Venía con mucho trabajo desde hace mucho tiempo y mi cuerpo agradece este parate, de alguna manera. Soy bastante casera así que no me cuesta demasiado estar en casa, pero sí extraño abrazar a la gente que quiero, ir al teatro, cenar con amigos. En líneas generales estoy bien, pero hay momentos en que me siento más pinchada. Supongo que eso nos pasa a todos.

-¿Qué vas a hacer cuando se termine el aislamiento?

-Además de "Bailando...", tengo proyectos que están en suspenso. Hay algo que quiero que se dé y es un programa de radio que voy a hacer con una amiga. Es un proyecto que me gusta mucho y tengo deseos de hacer un unipersonal, pero está verde por la situación que vivimos. En principio estoy acercándome a un material que me interesa y hablando con alguien que pueda dirigirme.