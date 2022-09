Noelia Marzol habló sobre sus problemas de salud en pleno embarazo y generó preocupación en las redes

escuchar

Un par de meses atrás, Noelia Marzol compartió la alegre noticia de que, a menos de un año de haber sido madre por primera vez, estaba embarazada nuevamente. Con el secreto ya sacado a la luz, comenzó a utilizar sus redes sociales para documentar esta nueva etapa. Sin embargo, a poco de que llegue la fecha del parto, utilizó su perfil de Instagram para hablar sobre las complicaciones médicas que sufrió en los últimos días.

Para aquellos que lo desean, la llegada de un hijo puede ser la fuente de mucha felicidad. La construcción de una familia junto a la pareja elegida, las expectativas a lo largo del embarazo, las mil sensaciones que surgen en todo el proceso y la emoción de cargar al bebé en brazos por primera vez son partes inolvidables de dicha vivencia.

Sin embargo, no todo es color de rosa y tanto la gestación como el parto y hasta lo que llega después están plagados de complicaciones y dificultades. En el caso de Noelia Marzol, la alegría absoluta de sumar un nuevo integrante al hogar se vio empañada por un doloroso cuadro médico que la obligó a hacer reposo a poco de que llegue la tan ansiada fecha.

Noelia Marzol habló sobre sus problemas de salud en pleno embarazo

Desde el día uno, la bailarina -quien es parte de Sex, la popular obra de José María Muscari que explora el erotismo- dejó en claro que no planeaba abandonar su trabajo y que le parecía importante su presencia en el elenco, ya que ponía en tema de debate la sexualidad de las mujeres embarazadas.

No obstante, en las últimas horas anunció que se había visto obligada a dar un paso al costado e incluso llegó a manifestar que no sabe si podrá ser parte de la función que pensaron para su despedida. “Les cuento… terminé anoche con una plubalgia tremenda. Por lo cual, lo único que puedo ahora es hacer reposo. No sé si llego a mi función de despedida”, expresó, abatida.

Noelia Marzol agradeció a sus seguidores por preocuparse luego de que hablara de su salud

Según la fisioterapeuta Patricia Izquierdo, la plubalgia es “un dolor punzante en el pubis que puede irradiarse hacia la cara interna del muslo o el abdomen. Suele aparecer en el tercer trimestre del embarazo, aunque puede presentarse en cualquier momento de la gestación. Es un dolor que suele empeorar con la marcha, al subir escaleras o cambiar de postura en la cama”.

Cuando se supo que la ex Un minuto para ganar tenía esta dolencia, la preocupación invadió a sus seguidores. Para llevar calma, publicó un tierno video junto a su marido, Ramiro Arias, y a Donatello, su primer hijo, en donde dejó en claro que estaba en muy buena compañía. “De hecho, estamos regias. Con exceso de cuidado y amor. Los amo”, escribió, agradecida por el apoyo de sus seres queridos.

La tierna foto de Noelia Marzol junto a Donatello, su hijo

A su vez, publicó una postal que capturó una dulce escena hogareña: Donatello acurrucado cómodamente contra la abultada panza. Enternecida por su buena conducta, expresó: “Casi como si supiera que me siento yo mal. Está hecho una seda”. Al día siguiente, su mejora quedó evidenciada ya que, para celebrar su tercer aniversario con Arias, se puso un osado atuendo y se animó a salir a disfrutar de una romántica cena.