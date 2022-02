No pudo terminar un tratamiento estético y mostró en las redes el resultado

Los tratamientos estéticos son un método al que se accede para modificar aspectos de la imagen con los que una persona no se siente cómoda. Esto es algo que se convirtió en una moda en los últimos años. Si bien muchos tienen buenos resultados, otros no tanto. Este fue el caso de una influencer pakistaní, Harrem Shah, que se hizo un relleno de labios pero, por una situación inesperada, debió interrumpir el procedimiento y no obtuvo lo que quería. La joven de 30 años le contó a su más de 6 millones de seguidores de TikTok qué fue lo que le ocurrió e impactó con video de la cara.

“Estoy en el Reino Unido ahora mismo. Fui al médico para que me hiciera el relleno de labios. Cuando acababa de insertarlo en un lado, recibí una llamada y me enteré de que la Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) había congelado mis cuentas bancarias”, dice Hareem en un video donde se la puede ver parte del rostro muy hinchado.

Una influencer mostró cómo quedó su boca

Al momento de enterarse de esto, la influencer decidió abandonar el tratamiento que había comenzado debido al alto costo del mismo. Priorizó guardar ese dinero debido a que no sabía cómo iba a continuar su situación económica. Un día después de este clip, mostró que afortunadamente el rostro había vuelto a la normalidad.

La joven paquistaní mostró cómo quedó su boca (Foto Instagram @hareem.shah_official_account)

Sin embargo, ahora su preocupación está enfocada en su situación judicial ya que no es la mejor. Luego del video que compartió en el que contó lo que le sucedió, tanto en lo estético como en lo económico, se conoció que desde Pakistán el 12 de enero comenzaron una investigación contra ella por presunto lavado de dinero. Las sospechas surgieron desde el momento en que Hareem viajó a Reino Unido, según consignó el medio Dawn.com.

La influencer enfrenta una investigación judicial (Foto Instagram @hareem.shah_official_account)

En ese entonces, la estrella de TikTok publicó un video de su llegada a Londres pero con un detalle particular: se la ve con dos fajos de libras esterlinas. Ella misma explicó que era la primera vez que podía llevar tanto dinero en un viaje, aunque remarcó que le generaba una gran tristeza hacer la conversión de rupias paquistaníes en euros o dólares.

“El Gobierno había prometido aumentar el valor de la moneda, el pasaporte, pero no hicieron nada. Solo podían hablar”, lanzó como una fuerte crítica al Estado de su país natal. Aparentemente, Hareem hacía referencia a que los pasajeros, al salir de Pakistán, pueden hacerlo pero con una suma en libras equivalente a 10.000 dólares.

La influencer mostró una gran suma de dinero

También, advirtió a sus seguidores que al momento de querer trasladar más dinero del permitido, tengan cuidado porque podrían ser “atrapados”, como le había sucedido a ella. Luego, este video fue eliminado de sus plataformas aunque, antes llegó a las autoridades quienes decidieron iniciar una investigación.