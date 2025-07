El fuerte cruce entre Wanda Nara y un periodista por la China Suárez: “Deja a sus hijos para usar mis cosas en Turquía”

Este miércoles, la red social X se encendió luego de que Wanda Nara cruzara al periodista Gustavo Méndez, de la Televisión Pública, al haber sido quien entrevistó a María Eugenia “La China” Suárez. Todo empezó a raíz de un comentario del comunicador sobre la tapa de la mediática para la revista Hola!, que derivó en un ida y vuelta con pases de factura.

Mientras Nara se encuentra en Villa La Angostura, donde viajó con sus cinco hijos en modo vacaciones de invierno, se tomó unos minutos para contestarle a Méndez mediante un hilo de X que se tornó extenso. En esa discusión escrita, ambos se tiraron con todo, incluso con amenazas.

Gustavo Méndez criticó a Wanda Nara y esto provocó la respuesta de la mediática (Fuente: Captura de imagen X)

El posteo que inició la polémica se trató de la tapa de la revista Hola!, que replicó el periodista de espectáculos. Al ver que Nara la protagonizaba, dijo: “Ella lo dejó a él. ¿Recuerdan la imagen que subí llorando en el Chateau Libertador? Ahí le dijo ‘no te amo más’”. Y agregó: “Como todas las mujeres de los jugadores, es el precio de la fortuna y buena vida de los deportistas de elite”.

La respuesta que dio Wanda Nara al ver las críticas de Menéndez (Fuente: Captura de imagen X)

Ante ello, Nara le contestó: “Jamás edité un chat, por eso pedí secuestro de su teléfono y por eso entregué el mío. Después cada delirante que crea o le hagan creer cualquier cosa. Manifestá lo que te haga feliz. La verdad está en los chats. En los audios, en los videos y estoy tan trancu que el mío lo entregué y la clave también, otros no pueden”.

Y añadió: “Ya que trabajás para él, pedile los chats de ese día del Chateau. Porque yo te puedo pasar los chats y también el chat de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino, que ese día me buscó por Libertador, después de dos horas que logré salir de una habitación encerrada. Llorando en el lobby porque llegué corriendo. Pedí las cámaras de Chateau. Es difícil ser buen periodista. Más fácil es publicar solo lo que deja bien a tu cliente. ¿Por qué no vas a la OVD [Oficina de Violencia Doméstica] y publicás todos los expedientes?".

En aquel mensaje, Nara se refirió al escándalo en el Chateau Libertador que tuvo lugar en marzo de este 2025, cuando el futbolista del Galatasaray accedió a su departamento para llevarse a sus hijas y decantó en una pelea en la que tuvo que intervenir la Policía.

Nara sugirió al periodista que tenga cuidado con la publicación del expediente sobre la pericia psicológica de sus hijas (Francesca e Isabella) porque le podría caer una multa (Fuente: Captura de imagen X)

Acto seguido, Méndez respondió: “Qué decirte Wan. ¿Que el ladrón cree que todos son de su condición? ¿El Ejército ya no te defiende?”. Ante eso, Wanda no se quedó callada y respondió: “Qué ridículo, si cobrás al menos que valga la pena rey y te dé para pagar las multas de 100 mil dólares por exponer intimidades, antes se podía, ahora hay multa, seguí mostrando. Leé todos los expedientes entonces. Vos no deberías ya publicar expedientes por qué hay multa. ¿La pagás vos? ¿O tus jefes?”.

La irónica manera que Méndez tuvo para responder un reclamo de Wanda Nara (Fuente: Captura de imagen X)

“Si habla tanto y muestra documentos ahora que no se puede y hay multa, ¿será que tiene un aval?”, se preguntó la mediática, al tiempo que el periodista le contestó con la foto de Federico Bal, de manera irónica.

La dura crítica de Wanda Nara cuando compartieron los expedientes de sus hijas (Fuente: Captura de imagen X)

“Solo buscaban esto. Exponer a mis hijas. Que nunca van a querer a alguien con tan pocos valores. Hay gente que no prioriza sus propios hijos ah, pero con los de los demás… Le encanta exponerse, mostrar, pasear y filtrar fotos y llamar a ‘amigos’ periodistas para que suban esas fotos. Cuando de mil maneras expresaron no querer tener relación”, discutió Nara al ver que compartieron la foto de un documento en su contra.

Tras la chicana del periodista a Wanda por contestar críticas en medio de sus vacaciones, la mediática no resistió y apuntó contra La China Suárez (Fuente: Captura de imagen X)

Como contrapartida, Méndez soltó: “Yo estaría en la nieve disfrutando con mi familia, qué sé yo”. Al ver ese mensaje, Nara no tardó en responderle: “Si en esa estoy toda la semana. Pero estoy esperando el chofer. Mientras te respondo a vos que trabajás de matarme y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo. Hasta cosas que nunca pude subir aún”.

El reclamo de Wanda Nara al periodista por todo lo que Mauro Icardi le debería (Fuente: Captura de imagen X)

Antes de concluir con el extenso cruce, Nara dijo por escrito: “Ya que hablás con Mau... Que pague alimentos 10 meses. Que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el periodo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza, que ya lo vimos todos, está re feliz, se hace el ‘papá’ de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera, que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden, por favor. Besos, Gus. Algún día te daré una nota con más contenido y libre, así te ahorrás de preguntar pelotudeces y el amor por Hello Kitty”.

Wanda Nara le recomendó al periodista leer bien los expedientes sobre las pericias psicológicas (Fuente: Captura de imagen X)

“Por último, leé los informes psicológicos, ya que leés y te metés en el expediente con tanto interés, así sabés el grado de psicópata que te maneja los hilos”, cerró Wanda Nara.