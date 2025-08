La exparticipante de un reality expuso un chat que comprometería a Mauro Icardi

Camila Núñez, exparticipante de El Gran Premio de la Cocina (eltrece), dio a conocer capturas de pantalla con supuestos mensajes que Mauro Icardi le habría enviado tiempo atrás. En esta denuncia pública, expuso lo que el futbolista le escribió y mostró su reacción ante la insistencia.

Camila Núñez, la influencer que participó de El Gran premio de la Cocina y que está en boca de todos tras viralizarse el chat de Mauro Icardi (Fuente: Instagram / @camii.nu.3)

Núñez comercializa contenido erótico a través de una red social y en 2024 ganó popularidad tras su paso por el programa culinario de eltrece, donde formó parte del equipo de cocineros amateurs. Durante la competencia, habló abiertamente sobre su vida privada y la manera en que genera ingresos, algo que aparentemente llamó la atención del delantero del Galatasaray, quien decidió contactarla.

Camila Núñez deslizó una captura de chat en el que Mauro Icardi habría reaccionado a sus historias, aunque no hay fecha de ese hecho (Fuente: Visionshow)

Las capturas —difundidas por Visionshow a través de las historias de Instagram— no tienen fecha, por lo que se desconoce si el intercambio ocurrió mientras Icardi seguía en pareja con Wanda Nara o si es actual, en el contexto de su romance con María Eugenia “La China” Suárez, que lleva más de seis meses.

Todo comenzó con un reel que Núñez publicó y que recibió un “fueguito” como reacción de parte del jugador. Más tarde, ella subió una historia con una foto erótica e Icardi le respondió con tres emojis sudando y el mensaje: “Info del contenido. Te vi en Canal 13 jajaja. ¿Cuándo cocinamos juntos?”. Frente a su insistencia, Núñez compartió el chat en sus redes y escribió: “¿No se cansa nunca? Qué loco”.

La reacción de Mauro Icardi en Instagram a las historias de Camila Núñez (Fuente: Visionshow)

En las capturas solo se observa la interacción de Icardi; ella no le respondió en ningún momento. Tampoco se sabe si hubo una conversación posterior o si todo quedó en esas dos reacciones.

Este episodio habría generado revuelo en el entorno del futbolista, ya que días atrás también se filtraron mensajes y videos íntimos que, supuestamente, Icardi le envió a una figura pública uruguaya. Por el momento, el delantero eligió no hacer declaraciones.

Más cruces y un supuesto video íntimo

Poco antes de que se viralizaran los mensajes de Núñez, Natasha Rey —una mediática uruguaya— se volvió tendencia al publicar en Instagram capturas de una conversación subida de tono con Icardi. Incluso reveló un video íntimo del jugador que, según trascendió, enfureció a “La China” Suárez.

Icardi negó rotundamente haber tenido un vínculo con Rey y sugirió que iniciaría acciones legales por la difusión de contenido privado. Para defenderse, publicó una captura de una solicitud de mensaje que Rey le habría enviado, acompañada por una foto sugestiva y el texto: “Soy tu uruguaya, Mauro”. El futbolista afirmó que nunca aceptó ese chat y que la mujer le mandó videos desnuda sin su consentimiento.

Icardi desmintió a Rey y la China Suárez apoyó a su pareja (Foto: Instagram @mauroicardi / @sangrejaponesa)

“¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajaja. Qué raro… porque nunca acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”, escribió en sus redes. Luego agregó: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo creíble. Tranquilos, no me ofende, pero sean competentes, no baratitos”.

El posteo de Icardi tras el escándalo con Rey (Foto: Instagram @mauroicardi)

A las declaraciones de Natasha Rey se sumó también “La Cuerpo”, una vedette trans que afirmó haber recibido una propuesta similar por parte del delantero para encontrarse en persona. Esta acusación también fue desmentida.

Mientras se suman más fotos sugerentes de la privacidad de Mauro Icardi, él se muestra junto a Suárez en Estambul, donde se instalaron definitivamente. Se espera que en las próximas semanas vuelva a desempeñarse dentro del campo de juego bajo la camiseta del Galatasaray.