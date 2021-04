Wanda Nara celebró el día del beso con Mauro Icardi, pero lanzó una advertencia

En el Día Internacional del Beso, muchas famosas decidieron celebrarlo con una romántica imagen con sus respectivas parejas. Wanda Nara hizo lo mismo con su esposo Mauro Icardi en las redes sociales donde le pidió a sus seguidores que le comentaran con quienes querrían besarse en el día especial, pero hizo una advertencia que generó una cataratas de respuestas pícaras entre sus seguidores.

Si bien el delantero del PSG estaba concentrado con el equipo para enfrentar al Bayern por los cuartos de final de la Champions, la empresaria y esposa del jugador publicó una foto de días atrás donde se los puede ver abrazados y a los besos en una zona agreste.

Wanda Nara celebró el Día Internacional del Beso con una chape con su marido Mauri Icardi Instagram @Wanda Nara

“Los besos curan, te dan eso que no se compra, son energía, amor y alegría. Feliz día del beso a todos, por mas besos”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram. Acto seguido, le pidió a sus seguidores que arrobaran a la persona con la que quisieran besarse. “No vale el de la foto”, advirtió en referencia a su marido.

“Si él no vale no quiero nada”, “Wanda compartilo, no seas mala” y “como que no vale el de la foto Wanda, por favor”, fueron las respuestas de sus seguidores ante la prohibición de la rubia.

