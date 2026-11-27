En julio de 2023, la salud de Wanda Nara generó extrema preocupación, luego de que se conociera que debió ser internada luego de realizarse un análisis de rutina. La situación se mantuvo bajo total hermetismo, y tres meses después fue ella misma quien confirmó que fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica y que estaba bajo tratamiento médico. Ahora, a tres años de este momento que marcó un punto de quiebre en su vida, la conductora habló a corazón abierto y se sinceró respecto a su enfermedad.

En la emisión del jueves 26 de noviembre de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora tuvo un íntimo momento con Elizabeth “la Negra” Vernaci. Se acercó a su isla de la cocina, y la periodista le preguntó, “con todo esto que está atravesando” - en referencia seguramente a su batalla legal y mediática con su exmarido Mauro Icardi - qué le gustaría que pasara en su vida, una suerte de deseo sobre el futuro.

En julio de 2023 Wanda Nara fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica (Foto: Instagram @wandabadbitch)

Nara sabía perfectamente cuál iba a ser su respuesta. “Yo no soy muy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. Si yo hubiera cambiado o cambio algo, digo: ‘¿Y si me espera un futuro mejor?’“, reflexionó, y en esta misma línea afirmó: “La verdad es que no cambiaría nada, ni siquiera mi enfermedad, que me tocó a mí y no a mis hijos”. Vernaci se conmovió al escucharla y coincidió con ella: “Cuando las cosas te pasan a vos y sabes que no le están pasando a tus hijos, la verdad que uno agradece”.

Hace tres años, cuando Nara reveló en sus redes sociales que tenía leucemia, reconoció que por mucho tiempo habló de “esa enfermedad” porque no podía llamarla por su nombre. En ese momento, Mauro Icardi fue de gran apoyo y su exmarido Maxi López se instaló en Buenos Aires para acompañarla y estar cerca de sus hijos mayores. Así como en varias ocasiones mostró cómo le sacaban sangre y dio actualizaciones de su tratamiento en Fundaleu, también le respondió a quienes pusieron en duda su diagnóstico.

A lo largo de los años la conductora compartió en sus redes sociales detalles de su tratamiento Instagram: @wanda_nara

En junio de 2024, la conductora se sinceró sobre el difícil momento que atravesó antes de enterarse de que tenía leucemia. “Me hice el análisis y me empiezan a llamar del laboratorio. Raro, asustados. Ahí yo me empiezo a asustar. Cuando llamo y digo que soy Wanda Nara, la persona que me atiende empieza como a temblar, re nerviosa, y yo empiezo a llamar a Mauro a los gritos: ‘¡Acá hay algo raro!’”, contó en Olga. Frente a esto, fue a una clínica a repetir los estudios. “Yo lo viví como una película. Me metieron en el tomógrafo... Nosotros estábamos con las valijas hechas, porque nos íbamos. Y de repente me vi con la camisola, me pusieron la pulsera y me dijeron: ‘Estás internada’”, continuó.

Luego de tres días de internación, comenzaron a sospechar que podía ser leucemia, aunque nadie le confirmaba el diagnóstico: “En un momento se abre la puerta y entra una enfermera y me dice: ‘Te juro que es la última persona en mi vida que quería encontrar en esta situación. Yo te amo’, y me abraza. ‘¿Pero qué tengo?’, le decía yo. Fue terrible. Ahí prendo la tele y fue cuando [Jorge] Lanata dice que yo tenía leucemia”.