Wanda Nara apuntó contra los que dudan de su enfermedad con un contundente posteo

En medio de su escandalosa batalla judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara no logra tener un día de tranquilidad y, como si fuera poco, en las últimas horas tuvo que recurrir a sus redes sociales para defenderse de quienes la acusan de mentir con su enfermedad y usar la leucemia para ser noticia.

Wanda Nara compartió una foto del día que le dijeron que tenía Leucemia (Foto: Instagram @wandabadbitch)

“Y es verdad, no tengo leucemia. Me divierte sacarme sangre todo el tiempo y hacer tratamiento en el mejor centro que trata mi enfermedad, lo bueno es que los médicos también se prenden en mi mentira”, escribió con ironía a través de sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 17.6 millones de seguidores, sobre una imagen en la que mostró parte del tratamiento que realiza.

Wanda Nara ironizó sobre su cuadro de Salud (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Minutos más tarde, se refirió a su última intervención quirúrgica. “Con respecto a lo que todos hablan de mi operación... ¡fue médica! Derivó en algo de estética que tenía ganas hace mucho y venía postergando. Por lo cual, el día que pasó el desagradable acontecimiento en el Chateau Libertador, tenía pensado quedarme haciendo reposo para mi recuperación. No imaginé nunca que iba a terminar así“, agregó.

Wanda Nara aseguró que la última operación a la que se sometió fue médica y no estética (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

La aclaración de la mediática llegó horas después de que Rodrigo Pallares revelara el lunes en Intrusos (América TV) el verdadero motivo por el cual la rubia tuvo que ingresar al quirófano. “Se quiso hacer la que bailaba y le tiró la herida del abdomen. Estaba bailando con L-Gante, haciéndose la canchera, pero no puede. Hay mucha curiosidad por saber qué se hizo y qué no… pero al parecer ella, abajo, en la zona genital, se hizo un rejuvenecimiento y aprovechó para que le saquen un poquito de grasa de la lipo”, sostuvo.

Y agregó: “Se hizo abajo, en la nena, en la casita, un rejuvenecimiento. Después aprovechó y pidió que le saquen un poquito de grasa de los brazos y del abdomen”.

A su vez, también se rumorea que Wanda se encuentra separada de su flamante novio, L-Gante; sin embargo, este fin de semana, ambos se mostraron juntos arriba del escenario en Paraguay, donde cantaron el tema “Amor verdadero” con cierta distancia y sin ser tan efusivos como en otras ocasiones.

El show de Wanda Nara y L-Gante en Paraguay

En un video, Nara expresó su gratitud con el país que les dio la bienvenida y los acogió durante su estadía. “Tenía un montón de ganas de conocer Paraguay. No puedo creer cuántos son. Me emociona mucho. Estuve a punto de no venir”, dijo sobre el escenario y en referencia al conflicto que protagoniza con Mauro Icardi.

Para cerrar, completó: “Saben que estuve con algunos problemas personales, pero las mujeres somos fuertes y tenemos que seguir adelante”.

Wanda Nara rompió el silencio sobre los rumores de un supuesto affaire con Federico Fazio

Más allá de su affaire con Keita Baldé, trascendió que Mauro Icardi había acusado a Wanda Nara frente a la Justicia de haber tenido un romance extramatrimonial con Federico Fazio, el exfutbolista de la selección argentina, que también supo vestir las camisetas de la Roma y el Sevilla. Debido a esto, la mediática, además de hablar de su Leucemia, fue contundente en redes sociales y dijo “no conocerlo”.

Wanda Nara habló de su supuesto affaire con Fazio (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Wanda Nara negó un romance con Fazio y apuntó contra Mauro Icardi (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

“Las otras historias que me involucran de infidelidad surgieron estando separada de alguien que me había sido infiel y no aceptaba terminar una relación”, lanzó y siguió: “Lo cual saben que fue imposible y pasé períodos sola donde hice lo que quise. Aclarando a todo el mundo que estaba separada. De la misma manera que estamos ahora. Separados. No divorciados”.