Mauro Icardi rompió el silencio y explicó por qué no habla con la prensa

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar, sobre todo, porque a medida que pasan los días, nuevos capítulos nos sorprende. En las últimas horas, el futbolista del Gatasaray Spor Kulübü de la Superliga de Turquía rompió el silencio y explicó por qué está tan callado en medio de todo lo que se dice.

Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentan en una batalla judicial y mediática (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por medio de un mensaje que le llegó al panelista de LAM (América TV), Pepe Ochoa, el futbolista de 31 años contó el verdadero motivo por el que prefiere no hablar con la prensa. “Porque quiero cuidar las recomendaciones que me dan mis abogadas, en este punto es importante que todo lo que declare solamente sea en la Justicia. Respeto mucho el trabajo de todos ustedes. Cuando hable será porque ya expresé todo primero donde se debe manejar esto, que es en la Justicia”, sostuvo.

Y siguió: “Para no desmerecer un tema que es tan delicado y están involucradas mis hijas, porque a mí me interesa preservarlas y cuidarlas. No me interesa el circo mediático que están haciendo del otro lado de algo tan triste para mí y sensible, como es la fractura de una familia”.

Mauro Icardi rompió el silencio (Foto: Captura TV)

En ese sentido, mostró preocupación por Francesca e Isabella, las dos nenas que tuvo con la mediática: “Mi prioridad hoy es cuidar a mis hijas, espero que esto no les afecte ni a ellas ni a los hermanos. Mi otra prioridad es cuidar la recuperación porque mi pierna y la rehabilitación física son con lo que trabajo y el sustento de una familia”.

Por último, dejó en claro su decisión de mantenerse en silencio, la misma que adoptó debido a las recomendaciones de sus abogadas. “He cumplido siempre con mis obligaciones como padre, ya tendremos tiempo de charlar personalmente. Lamento que en este momento hablar pueda entorpecer la causa que están llevando adelante las abogadas”, concluyó.

Wanda Nara también rompió el silencio y habló sobre el video que publicó Mauro Icardi en su casa (Foto: captura TV)

Las palabras de Icardi llegaron después de que la dueña de “Wanda Cosmetics” brindara declaraciones a la prensa mientras llegaba a las Galerías Pacífico, donde participó de un evento de una reconocida marca de joyas de lujo, y criticó a su exmarido por grabarla sin maquillaje cuando ella se acercó por sus cosas a la casa del barrio privado Santa Bárbara en la que él se está quedando. “Yo estaba muy mal y lo que me parece como un poco desleal, sabiendo que yo trabajo con mi imagen, quizás sea subirme en condiciones en las que yo estaba mal anímicamente”, lanzó, contundente.