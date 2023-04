Wanda Nara reveló por qué no prueba los platos en MasterChef y contó el secreto para no tentarse

escuchar

Luego de una larga temporada en Europa, Wanda Nara decidió regresar a la Argentina para enfrentar un importante proyecto laboral, como conductora de Telefe. Tras la finalización de Gran Hermano, MasterChef fue la propuesta del canal para ocupar el importante horario en pantalla y la empresaria fue la elegida para estar frente al certamen de gastronomía. Se trata de la primera vez que ocupa este rol y en sus redes sociales no duda en hablar del detrás de la puesta en escena. Recientemente, reveló la incógnita más grande por parte del público: ¿Por qué no prueba los platos de los participantes?

El lunes 27 de marzo, MasterChef hizo su debut en la pantalla. A diferencia de las últimas emisiones anteriores que se hicieron en el país, en esta ocasión los participantes no son famosos, lo que se otorga una particularidad del ciclo. También, se trata de la primera vez que la conductora es una mujer, Wanda Nara. Por lo que se trata de un gran desafío para ella, que decidió instalarse en la Argentina junto a sus hijos, mientras su esposo, Mauro Icardi, continúa viviendo en Turquía para cumplir sus responsabilidades laborales.

Wanda Nara conduce MasterChef (Foto Instagram @wanda_nara)

La fluidez de Wanda frente a las cámaras le brinda armonía a su conducción y ya se ganó el cariño del público, de los participantes y de sus compañeros de programa. Pero hay cuestiones del ciclo que mantienen en vilo a la audiencia, y una de ellas es por qué la conductora no puede degustar las preparaciones que los jugadores presentan ante el jurado - Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui -, quienes si deben comerlos para evaluarlos y definir su continuación en la competencia.

Wanda Nara respondió preguntas de sus seguidores (Captura Instagram @wanda_nara)

A través de la dinámica de preguntas en Instagram, la empresaria decidió ponerle fin a las especulaciones. “¿Por qué no te dejan probas los platos de MasterChef? Me enoja”, fue la pregunta de una seguidora, que por supuesto contó con la respuesta de la blanda. “Me engañan con turrones detrás de cámara”, contestó junto a una imagen en la que se la ve comiendo este snack junto a Damián Betular. De esta forma, dejó en claro que se alimenta detrás de cámara, motivo por el cual no consume nada durante en programa.

Wanda Nara reveló sus proyectos a futuro (Captura Instagram @wanda_nara)

Por supuesto que no fue la única pregunta que decidió responder, sino que también esbozó la posibilidad de extender su estadía en la Argentina, para continuar con nuevos desafíos laborales. “Tengo propuestas de conducción, cine y novela”, reveló Wanda ante la consulta sobre los proyectos que podría tener tras la culminación de MasterChef, que aún no tiene fecha para su programa final.

Asimismo, la ahora conductora se muestra muy conforme con su vuelta a su tierra natal, acompañada por Valentino López, su hijo mayor que debutó en las inferiores de fútbol de River y comenzó las clases escolares en la Argentina junto a sus hermanos, Constantino y Benedicto. Mientras, Isabella y Francesca se quedaron en Turquía con su padre para continuar con sus rutinas y, usualmente, viajan para reencontrarse con su madre.

LA NACION