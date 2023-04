Mundo River: el debut en las inferiores de los hijos de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, y de Maxi López y Wanda Nara

escuchar

El mundo River disfruta de un momento futbolístico radiante, con el equipo liderando con contundencia la Liga Profesional (tras la victoria agónica 1-0 ante Newell’s y el empate 0-0 de San Lorenzo en Córdoba frente a Talleres, le sacó seis puntos de ventaja al Ciclón, único escolta). Eso es suficiente motivo de alegría para el DT millonario, Martín Demichelis . Pero, en las últimas horas, sumó otra razón para celebrar: Bastian, uno de sus hijos, debutó en las divisiones inferiores del club.

La novena división de River comenzó a participar del campeonato de Liga Metropolitana, un certamen paralelo al de AFA en el que se desempeña la gran mayoría de los equipos de la máxima categoría. Y, durante el último fin de semana, el conjunto millonario se dio el gusto de triunfar por 2-0 ante Lanús. En el equipo de Núñez debutó Bastian, el hijo de Demichelis y de la modelo/actriz Evangelina Anderson.

Según el portal lapaginamillonaria.com, Bastian, de categoría 2009, “jugó como titular con la camiseta número 2. Tuvo un partido muy sólido y un debut prometedor con la banda roja en el pecho”.

“Que lindo es ser de River”, escribió el propio Bastian en su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotos tomadas durante el partido ante el conjunto granate. Su mamá, Evangelina Anderson, también celebró el logro de su hijo a través de un posteo en las redes sociales. El propio Demichelis, tras la victoria de River en Rosario ante Newell’s, contó que si hijo le escribió antes del partido: “Me dijo que estaba muy feliz: “Lo importante es que se divierta. Dios dirá para qué nivel de deportista está. Lo que siempre le digo al regresar a casa es que es si se divirtió o no, porque para mí es eso el fútbol”.

Además, charlando con TyC Sports, Demichelis contó qué características tiene el hijo: “Es un poquito más técnico que yo (sonrió). Como defensor le falta hacerse un poquito más malo”.

Otro “hijo de famosos”

La misma categoría, la novena, contó con otro hijo de “famosos”. Valentino López, el mayor de los hijos de Maxi López y Wanda Nara, hizo su debut ante Lanús, con el número 9. “Lions will eventually find a way to eat their prey. And I’m a lion who will find a way to score”, publicó Valentino en su cuenta de Instagram tras el duelo ante el equipo del Sur del conurbano bonaerense. La frase, traducida al español, quiere decir: “Los leones eventualmente encontrarán una manera de comerse a sus presas. Y soy un león que encontrará la manera de anotar”.

Vale recordar que Maxi López se formó en las inferiores de River y a los 17 años (en 2001) debutó en la primera, ante Talleres, por la primera fecha del torneo Apertura. En aquella jornada, River triunfó por 3 a 1. En la temporada 2003/04 tuvo su mejor rendimiento. El partido consagratorio del exatacante fue en el triunfo por 1-0 ante Boca, por el torneo Clausura 2004. Maxi había comenzado como suplente pero tuvo que ingresar por el chileno Marcelo Salas en el primer tiempo. El único tanto del partido lo anotó Fernando Cavenaghi. A comienzos de 2005 dejó el club de Núñez para pasar a Barcelona. Sus números en River fueron los siguientes: 70 partidos jugados, 16 goles y tres títulos locales.

