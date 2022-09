Santi Maratea inició una nueva colecta que divide aguas: quiere comprarles collares Gucci a sus perros

Santiago Maratea, el influencer que se destaca por realizar movidas solidarias para recaudar dinero para personas u organizaciones que lo necesitan, acaba de finalizar su última colecta, en la que recibió de sus seguidores unos 25 millones de pesos para ayudar a reconstruir el Hotel Gondolín, de Villa Crespo, luego de que este sufriera un atentado de odio, ya que el lugar está fuertemente vinculado a la comunidad LGTB+.

Y como sucede cada vez que supera una de sus campañas, el joven ahora “pasará la gorra” para juntar plata para darse un gusto personal, mucho más “frívolo”, tal cual él mismo lo definió.

Esta vez, Maratea pidió a sus seguidores el aporte monetario para poder comprarles a sus perros correas y collares de la glamorosa marca Gucci, la firma de moda que recientemente sacó una línea específica para mascotas, con precios para nada accesibles para la economía argentina.

El influencer comunicó sus intenciones el pasado martes, a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram. Como es habitual en él, con un lenguaje franco y de frente a la cámara, Maratea expresó: “Ya saben, cuando termino la colecta paso la gorra. Pasar la gorra es pasar la gorra, que es básicamente, como cuando uno hace malabares y pasa la gorra. El que quiere pone, y el que quiere, no”.

Más tarde, aclaró, que lo que hace luego de una colecta importante es juntar dinero que usa “generalmente para comprar cosas frívolas, que nada tengan que ver con la solidaridad”. Luego, el influencer comunicó directamente lo que pensaba hacer con la plata que pueda llegar a recaudar: “En este caso les quiero comprar a mis perros collares, y correas de Gucci, porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije: ‘¿Mis perros van a andar así con un collar normal, así, de una veterinaria? Obvio que no’”. dijo antes del remate final: “Un poco de respeto, van a tener su collar Gucci”,

Sobre el final del video, Maratea quiso dejar una especie de mensaje a sus seguidores, que son más de 3,4 millones, acerca de lo que quiere demostrar a través de este tipo de colectas para sus gustos “frívolos”.

“También es una forma de romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad. Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta. Básicamente, ese es el mensaje”, cerró el influencer, que “pasa la gorra” dando la posibilidad de colaborar con $100 o $200 pesos a quienes quieran colaborar con su objetivo.

Un collar de la marca Gucci se vende en la página oficial de la firma en España a €360, el equivalente a $50.000 gucci.com

Cuánto salen los accesorios Gucci para mascotas

Para tener una idea del dinero que debería recaudar Maratea para darle un toque de glamour a sus mascotas, es necesario adentrarse a la página oficial de Gucci de España. Allí, bajo el ítem “Colección Gucci para mascotas” puede verse toda la línea que la firma de origen italiano ofrece para perros y gatos.

La correa para perros con cadena dorada de Gucci cuesta, en la página oficial de España, unos € 450, es decir, $62.600 Gucci.com

Allí figuran las fotos de los productos junto con su precio. En el caso de los collares para perros, es posible ver que existen modelos que van de los €210 a los €360 ($29.300 a $50.200). Con respecto al costo de las correas, vale decir que es todavía un poco más alto que el de los collares. Así, pueden verse correas que van de los €260 a los €450 ($36.300 a $63.000). En el caso de los arnés, que también sirven para sacar a pasear a los pichichos, los precios oscilan entre los €340 a los €420 ($47.400 a $58.500).

Esto podría parecer un precio demasiado oneroso para un objeto que tiene como destino a un animal, por doméstico que sea. Pero la página oficial de la firma explica las ventajas que ofrecen sus productos a los perros y gatos que sean sus destinatarios. “La colección Gucci para mascotas infunde el día a día con un aura mágica. Reveladas en una colorida campaña de inspiración retro, las piezas permiten que la personalidad de cada animal brille”, asegura la página oficial de la marca creada por el diseñador Guccio Gucci.