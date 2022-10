Will Smith regresa al cine en diciembre tras la polémica bofetada a Chris Rock en los Oscar

escuchar

Apple TV+, la plataforma televisiva de la compañía tecnológica, estrenará el próximo 9 de diciembre Emancipation, la primera película que Will Smith protagoniza después de la polémica que generó la bofetada que propinó al humorista Chris Rock durante la gala de los Oscar.

Tras meses de silencio, la compañía adelantó este lunes las primeras imágenes de la película, un drama sobre la esclavitud dirigido por Antoine Fuqua (Training Day) y cuyo presupuesto se estima en más de 120 millones de dólares, según la prensa de Hollywood.

Emancipation narra la historia de un esclavo que escapó de las plantaciones de Luisiana en plena Guerra de Independencia de EE.UU. para integrar las filas del Ejército en los estados de la Unión, al norte. Junto a Smith, el reparto también incluye a Ben Foster, Steven Ogg y Charmaine Bingwa.

Aprovechando el lanzamiento del tráiler, el director de la cinta concedió una entrevista al diario Deadline en la que afirma que Smith es “un gran tipo”.

Will Smith publicó el poster promocional de la película en su Instagram Instagram: @willsmith

“Trabajé con él dos años haciendo esta película. Es una persona maravillosa y un compañero increíble, hizo un trabajo fantástico en esta película. Chris Rock es un buen chico, lo conozco bien y deseo que vuelvan a ser amigos y todo siga adelante”, afirmó.

“Para mí, como director, hacer una película sobre la esclavitud es desalentador. Porque quieres hacerlo bien y yo quiero que sea lo más veraz y auténtico posible”, explicó sobre la temática del film. Además, en diálogo con Deadline, Antoine Fuqua explicó sobre el actor: “La imagen de Peter de 1863 me inspiró a querer hacer la película e inspiró a Will a querer hacer la película. Parecía inspirar a la audiencia de manera similar; aplaudieron y vitorearon después. Eso fue lo que más me conmovió”.

Y sobre la historia y la fecha de estreno de su película, desarrolló: “Tenemos mucho que curar aquí, pero si podemos mirar la película con el corazón abierto y la mente abierta, y tener una conversación real sobre la fea brutalidad y la realidad de la esclavitud, eso podría ayudar con la curación”.

Will Smith regresa al cine en diciembre tras la polémica bofetada a Chris Rock en los Oscar

En la última gala de los Oscar, el pasado 27 de marzo, Will Smith reaccionó de forma violenta a un chiste de Chris Rock sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith, que lo hizo levantarse de su asiento, subir al escenario del Dolby Theatre y abofetear en directo a Rock.

Rock había salido para presentar el premio al mejor documental e hizo una broma sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith, comparándola con la Teniente O’Neil de la película de Ridley Scott.

Como castigo al bochornoso momento, la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó en abril vetar su asistencia a los Oscar, y a cualquier otro evento organizado por esta institución, durante los próximos 10 años. Una semana antes, el actor ya había renunciado a seguir formando parte de la Academia, lo que descartó su expulsión inmediata como sanción principal.

A finales de julio, Smith publicó un video en el que pedía perdón al cómico por lo ocurrido y después de que su mujer hubiera realizado diferentes apariciones públicas en las que los instaba a una reconciliación. “Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para hablar siempre que estés dispuesto”, manifestó entonces el intérprete.

El Comercio (Perú)