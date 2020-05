En "Being Me: Diana", el documental que Netfliz está a punto de lanzar, se muestran algunos detalles que disgustaron a William y Harry Fuente: AFP

Pasaron casi 23 años desde el fallecimiento de Lady Di . Y en todo este tiempo se produjeron cientos de documentales que buscaron contar su vida y su muerte. Según se supo ahora llega una nueva producción que, aseguran, dará mucho de qué hablar: por un lado, porque estará a cargo de la productora DSP y estará disponible en Netflix , por el otro, porque revela información que disgustó a la corona británica .

Se trata de Being Me: Diana, un documental que revela los momentos más difíciles de Lady Di. Según informó la prensa británica, el proyecto molestó a sus hijos William y Harry , porque se abordarán varios temas polémicos en torno a Diana de Gales . En primer lugar, se hablará de los problemas mentales que la aquejaron desde los 21 años y por los que debió se tratada con antidepresivos y pastillas para dormir. Además, se hablará de sus trastornos alimenticios , los dramas de su infancia y los problemas maritales que tenía con el Príncipe Carlos .

Diana de gales falleció en 1997, en París, cuando escapaba de los paparazzi Fuente: Archivo

Lo más escandaloso del tema, según anticipó The Sun , es que el documental revelará los cuatro supuestos intentos de suicidio de la princesa de Gales que falleció en un accidente automovilístico en 1997, mientras escapaba de los paparazzi. " Guillermo y Enrique están muy molestos y enojados", dijeron fuentes cercanas a la familia. En particular, según informó el periódico británico, Harry se mostró especialmente disgustado ya que tuvo oportunidad de trabajar junto a Netflix en la presentación de un capítulo de Thomas and Friends , la serie animada que fue furor entre los niños británicos.