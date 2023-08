escuchar

Un emotivo momento se vivió el martes por la noche en la emisión de Got Talent Argentina (Telefe). Luego de la interpretación de una participante, Abel Pintos se emocionó hasta las lágrimas y no pudo disimular su reacción. Tras la devolución, el cantante apretó el botón dorado y le dio a la intérprete el pase directo a semifinales.

Esta semana, el nuevo reality debutó en la televisión argentina. Con la conducción de Lizy Tagliani, participantes con diversos talentos muestran lo que saben hacer el escenario y se enfrentan a la mirada del jurado.

Del otro lado, Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos observan atentamente y votan sobre la continuidad o no de quién se presenta. Aunque en muchos casos los participantes de las primeras emisiones no alcanzaron los tres votos positivos y debieron abandonar el programa, se vivieron algunos momentos emotivos.

La presentación de Carla Masignani en Argentina Got Talent

Uno de ellos fue el que ocurrió el martes por la noche, cuando Carla Masignani, oriunda de Mendoza, se paró en el escenario. Con “Canción de las simples cosas”, interpretado por Mercedes Sosa, la participante de 31 años realizó una performance que combinó danza y acrobacia con un aro. Luego de su emotiva presentación, se dispuso a recibir las devoluciones del jurado.

La sorpresa en ese punto fue la incontenible emoción de Abel Pintos. Sin emitir palabra, el artista se refregó los ojos para quitarse las lágrimas y se dejó ver notablemente conmovido por lo que había visto en el escenario. Al no poder emitir palabra, La Joaqui dijo lo suyo.

Antes de que comenzara la devolución, le preguntó a Abel si estaba emocionado y allí intervino Carla: “Ese es mi premio. A mí me emociona cuando bailo. Yo me emociono, me pierdo en lo que estoy haciendo. Cuando el otro conecta así es porque siente lo mismo que yo”. A continuación, la intérprete de “Butakera” definió la presentación como “poética”. “Transitabas la tristeza con una templanza, como si estuviera bien, a veces, estar triste. Sos increíble”, cerró.

La emoción de Abel Pintos y el momento en el que apretó el botón dorado

Después de esta devolución, llegó el turno de Abel Pintos. “Maravilloso, Carla”, comenzó con la voz quebrada. Sin poder seguir la reflexión, realizó una larga pausa, todavía emocionado por la presentación, y debió ser relevado nuevamente.

Luego Florencia Peña, también con lágrimas en los ojos, aseguró entender la emoción de su compañero y dio sus sensaciones sobre lo que vio: “Cuando veo a una artista que está tan conectada con su arte, pero conectada de verdad... El aro era una prolongación de tu cuerpo y de tu alma. Es hermoso que hoy lo hayas traído acá”.

Por último, Emir Abdul tomó la palabra y afirmó que se sintió “atrapado” durante todo el minuto y medio que duró la presentación de la intérprete mendocina. Después de las devoluciones de todos los miembros del jurado, llegó el momento de votar.

A pesar de que todo indicaba que Carla avanzaría en Got Talent Argentina, la sorpresa la dio Pintos. “Abel, ¿querés votar?”, le preguntó La Joaqui. Sin dudarlo, el cantante se levantó y apretó el botón dorado. Este recurso, que llevó a la participante directamente a las semifinales, solo puede ser usado dos veces por cada jurado a lo largo del certamen. Sobre el final del segmento, la participante y el artista se dieron un sentido abrazo.