La actriz Isabel Macedo suele usar su cuenta de Instagram para contar situaciones de su vida y que esto llegue a sus más de 2 millones de seguidores. Casada con el político Juan Manuel Urtubey, ambos tuvieron dos hijas llamadas Isabel y Julia. Este domingo, Isabel compartió una foto de la mayor y sorprendió al revelar de qué equipo es hincha.

Un tanto alejada de los medios -pese a que este año se instaló en Uruguay para concretar un nuevo proyecto profesional-, una de las últimas imágenes en familia que se conoció fue justamente el festejo por el primer año de vida de Julia, a quien le organizaron un íntimo festejo en una casona ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Salta. “Un día muy especial para toda la familia. Un día lleno de amor, de buenos deseos y de los más lindos y emocionantes recuerdos”, expresó la actriz en sus redes sociales.

Isabelita con la camiseta de River Instagram (@isabelmacedophoto)

Por la misma vía, Macedo decidió revelar un dato que une a su familia con el fútbol argentino. Es que mediante una storie, la empresaria argentina publicó este domingo una imagen de su hija mayor, Isabelita, quien miró a cámara con la camiseta de River Plate, sumado a una vincha con orejas.

En otras de sus publicaciones, Isabel mostró dos selfies suyas donde se la ve con una remera negra, acompañada de una camisa de jean y unos anteojos de sol para disfrutar el día. A su vez, para continuar en el plano familiar, también subió un video de su hija Julia con una bicicleta: “Cómo aprende... me desespera de amor”, explicó la modelo, quien no dejó pasar la oportunidad para mostrar un poco de la intimidad de su familia en Instagram.

El picante ida y vuelta entre Isabel Macedo y Facundo Arana

Hace algunos meses, Isabel Macedo y Facundo Arana, quienes fueron pareja, tuvieron un breve intercambio sobre el físico de Julia, la hija de la actriz. Todo comenzó cuando ella decidió publicar una imagen de la bebé en Punta del Este, donde estuvo de vacaciones con Juan Manuel Urtubey.

Julia, la hija menor de Isabel Macedo disfrutó de sus primeros días de playa (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

“Por mi historia con Isabel, yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”, dijo Arana, quien intentó conciliar la posición tras una fuerte repercusión en las redes sociales.

A raíz de ello, Macedo fue convocada por el programa radial Agarrate Catalina y se desentendió por completo de las frases de su expareja. “No sé qué dijo. No escuché nada. No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios... Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero”, destacó.

“No pongo la mirada en el afuera. Es algo que tuve que aprender a hacer, porque cuando sos más chico todo te afecta. Me considero una mujer súper fuerte y valiente, pero durante mucho tiempo tuve que escudarme detrás de alguien que no era para poder estar tranquila y protegerme”, culminó Macedo, quien tomó una gran distancia sobre lo declarado por Arana.