Lionel Messi causa sensación a donde quiera que vaya y más aún después de consagrarse campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. Lejos de su país, e instalado en los Estados Unidos para continuar con sus compromisos laborales, realiza sus actividades diarias y se encuentra a diario con cientos de fanáticos, quienes no dudan en expresarle su admiración.

En las últimas horas, se viralizó uno de los momentos que protagonizó el rosarino en el gimnasio al que asiste en Miami. Mientras entrenaba, un hombre se le acercó con dos camisetas de fútbol, la alternativa del Inter de Miami, equipo donde actualmente Lionel se desempeña como centrocampista, y la albiceleste. Sin dudar, ‘la Pulga’ dejó plasmada su firma en ambas.

El gesto fue captura por los presentes y recorrió la red social X (antes Twitter). “La leyenda Messi firma un autógrafo para un aficionado”, escribieron desde el perfil @M30Xtra, cuenta que relata las noticias más importantes de la vida del 10.

El video obtuvo más de 100.000 reproducciones y cientos de comentarios. “Firma alegremente mi amor”; “Me gusta Messi en esta época dorada de su vida, se centró en la selección y se liberó de las presiones de los clubes” y “El cuerpo de Messi se ha vuelto legendario”; fueron solo algunos de los elogios que recibió.

Hace unas semanas, Messi también fue noticia por un gesto que tuvo con una fanática mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Disney, Orlando. El ingreso del futbolista, su esposa, Antonela Rocuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro al famoso parque, no pasó desapercibido y se llevó a cabo con un operativo de seguridad.

En un video compartido en las redes se los vio caminar juntos mientras siguieron a una mujer que les abrió paso entre los fanáticos que se les querían acercar. En un momento, se escuchó la voz de un admirador que no podía creer que tenía a pocos metros a su ídolo y le gritó: “Messi, I love you”. Al escucharlo, el jugador -que abrazaba a su hijo mayor- levantó el pulgar a modo de respuesta.

Cuál es la esquina de Nueva York que enamoró a Anto Rocuzzo

Desde que la familia Messi se instaló en los Estados Unidos, Antonela Roccuzzo aprovecha su tiempo libre para recorrer diferentes puntos turísticos y mostró cuál fue la esquina de Nueva York que la enamoró.

La esquina de Nueva York que enamoró a Anto Roccuzzo (Foto: Instagram/@antonelarocuzzo)

“NY”, escribió junto a un emoji de una manzana, en referencia al apodo que describe a la ciudad estadounidense. En la serie de imágenes que publicó, se la vio sentada en la parte trasera de un auto mientras miraba a través de la ventana una de las esquinas que la enamoró: la de la Saint Patrick, la catedral que es para muchos un punto de referencia.

“Antonela no sueltes a Messi de la mano, allá hay mucha gente, no se nos vaya a perder, abrazos” y “A la mujer de mi ‘jefe’ no se le da like”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

