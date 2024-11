Yanina Latorre reveló el escándalo entre el Turco García y Nazareno Móttola en el programa de Susana Giménez

Este domingo, en el programa de Susana Giménez, la diva presentó una nueva edición del juego “Mi pareja puede”, donde estuvieron presentes: Mauro Szeta, Claudio “Turco” García y Florencia Vigna, con sus respectivas parejas.

En lo que es un segmento donde se prioriza el trabajo de equipo, el Turco García tuvo un altercado con Nazareno Móttola, quien se encarga de explicar cada juego y da las instrucciones para orientar a los participantes.

Este hecho lo reveló el programa LAM (América) quien dio más detalles de un encontronazo entre el exjugador de Racing y Huracán con el animador televisivo. “La que se armó. Salgo del streaming y el Turco García estaba corriendo por los pasillos para fajar a Nazareno”, comenzó Yanina Latorre, quien tomó la posta de conducir el programa de espectáculos ante la ausencia de Ángel De Brito.

Todo comenzó por una apuesta que hizo Mariela Prieto, esposa de García, quien aclaró que el exfutbolista iba a embocar 11 aros en un juego. Sin embargo, Móttola contradijo a la pareja al aire y añadió que él escuchó el número diez de su parte. Este intercambio enfureció al Turco, que se mostró en una actitud desafiante ante la mirada de Susana Giménez.

“Parece que a lo último del juego hubo un empate. En la apuesta, la mujer del Turco dijo que apostó 11 y Nazareno declaró que apostó 10. Entonces, ahí, por un punto perdieron, no sé si eran 4 ó 5 millones y el viaje”, explicó Latorre, quien estuvo presente en el estudio de televisión para una entrevista con Susana.

El Turco García y su esposa, Mariela Instagram

Una vez que finalizó el juego que tuvo como ganadores a Flor Vigna y Lautaro López, su flamante novio, Latorre aseguró que García seguía enardecido por haber perdido el juego y cargó su bronca contra Móttola. “Él me parece que hizo demasiado escándalo. Es un juego de un rato en el programa de Susana. Su mujer lo quería calmar. Al principio ella estaba enojada y los dos peleaban por el número 11, con productores que iban y venían y que tenían que esconder a Nazareno”, detalló.

Al grito de “nos robaron”, García estaba fuera de sí y debieron interceder los productores del programa para que el tema no pase a mayores. “Se apuesta en la mesa, ellos apostaron 10, lo que pasa es que el Turco, a casi arrancar el juego, gritó ‘11′ y eso no vale. Ella, después viva, decía ‘yo también puse 11, pero ustedes no me enfocaron’”, deslizó Yanina acerca de una información vertida desde el staff del programa.

Tras este escándalo que causó revuelo en la producción del programa, Latorre indicó, a modo de cierre: “Al final ganó Flor Vigna. A Susana le da lo mismo que gane Vigna y a Nazareno no le cambia la vida”.

De esta forma, la pareja de García y Prieto quedó en el segundo lugar, con un gusto amargo por no poder ganar el premio económico de 5 millones de pesos y un viaje a un lujoso hotel situado en el país de México, que incluye estadía completa.