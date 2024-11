El romántico video con el que Flor Vigna presentó oficialmente a su nuevo novio

A nueve meses de su separación de Luciano Castro, con quien estuvo en pareja durante dos años y medio, Flor Vigna volvió a apostar al amor y lo anunció a través de las redes sociales con un romántico video. La artista está de novia con El Lauta, un compositor de La Plata, que conoció -según contó- “haciendo música”.

Entre risas, abrazos y besos, se la vio a la bailarina junto al joven de 27 años, imágenes que dieron cuenta que no solo se trataba de un videoclip. “Nos conocimos hace unos meses haciendo música. De repente nos pasó algo más y algo más y algo más. Empezamos a escribir esta canción y a contar nuestra historia en ella”, dice en la descripción del reel que publicó en su Instagram, cuenta en la que tiene 5.5 millones de seguidores.

Y continuó: “Nos la guardamos para nosotros y un día entre risas y besos decidimos hacerle un videoclip a lo película romántica hippie. Agarramos la VHS, el cel y nos fuimos con amigos a darle vueltas a la city. Ya está disponible ese delirio en YouTube. Somos de esos que piensan que cuando querés a alguien vale la pena salir a gritarlo”.

Además de obtener miles de likes en cuestión de minutos, la joven de 30 años recibió mensajes de sus fanáticos que celebraran la buena nueva. “Qué lindo Florcita. Te mereces todo. Sé feliz siempre”; “Te mereces solo cosas lindas y gente buena. ¡Que te cuiden y respeten”; “Claa uno así te merecías! ¡Dure lo que dure disfrútalo! ¡Y viví el momento bella Flor” y “Te mereces tanto esto!! Que lindo verte feliz, verte sonreír y verte plena. Te mereces lo mejor siempre”, fueron solo algunos de ellos.

La confirmación de este romance llega luego de que fuera consultada en un móvil para Socios del espectáculo (eltrece) sobre el escándalo entre Griselda Siciliani y Sabrina Rojas por su expareja. Pero lejos de opinar, prefirió evitar referirse al tema y decir que “estaba en otra”. “Estoy muy enamorada, estoy con una persona que me encanta”, comentó. Al escucharla, el periodista le preguntó: “¿Con quién estás?”. Con una sonrisa, respondió: “Conmigo misma. Y, sí, estoy con una persona que me encanta y bueno, para eso”.

Pero la respuesta no bastó y el cronista lanzó: “Yo te vi con alguien…”. Acto seguido, la cantante expresó: “Cada uno empieza su capítulo y yo estoy muy bien ahora. Todos tienen que ser felices y ojalá a mí también me toque. Estoy muy bien ahora”.

Qué dice la canción que El Lauta y Flor Vigna escribieron

“Te quiero” es la canción con la que Lautaro López y Flor Vigna oficializaron su amor. “Esta es la historia de dos locos, digamos ella y él, que ni si imaginan lo que esta pu** vida los va a hacer conocer”, comienza cantando ella y sigue: “Cuenta la historia que muy rotos subieron un tren, y en un viaje de ida fueron la medicina a dolores del ayer”.

“Ahora ríen como dos idiotas, mientras desnudan sentimientos y ropas. Cómo crece el amor en cada amanecer. Quiero salir a gritar que te quiero y dar vueltas por la city hoy, quiero salir a gritar que te quiero, porque vivir es urgente y me la juego por vos”, sigue él.

Mientras que ella después entona: “Hasta las manos estoy por quererte, me siento natural, libre, y fuerte, me encantan tus besos, tus chistes y consejos y este amor tan sano que me saca complejos. Algo en vos me hace tocar el alma, ponerme en calma, parar la prisa y que se vuelva risa, me quita el estrés, tu forma de ser me hace renacer y empezar otra vez”.