Yanina Latorre reveló la lapidaria frase que le habría dicho Julieta Prandi a Emanuel Ortega antes de separarse

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega aún tiene mucha tela para cortar y, entre los entredichos familiares, las acotaciones de las presuntas terceras en discordia y los comentarios de los propios protagonistas, todo parecería indicar que, al menos en el corto plazo, no habría intenciones de una reconciliación. “Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba”, expresó la modelo en diálogo con LAM (América TV). Sin embargo, en las últimas horas se conoció la tensa conversación que habría tenido con su entonces marido antes de anunciar el final del matrimonio tras solo 27 días y el lapidario mensaje que le escribió antes de bloquearlo.

El martes 27 de octubre en Sálvese quien pueda (América TV) reconstruyeron lo que habría sucedido entre Prandi y Ortega antes de anunciar la separación a través de un comunicado en Instagram. “Tenían un vínculo tóxico ellos. Cuando pasó lo de Mariana Marx, hubo una crisis y se separan. Acá nadie quiere hablar mal de Julieta porque es un problema de Julieta y Emanuel. Mariana tuvo un entredicho con Julieta, termina todo mal, ellos dos se pelean”, advirtió Yanina Latorre. Tras lo que sucedió, se dieron una segunda oportunidad y se casaron. “Hay que decir que él es un poquito seductor, tampoco Julieta es una loca que se inventa cosas”, advirtió.

Josefina Lynch fue a grabar al estudio de Emanuel Ortega y desató el conflicto entre el músico y su esposa

En este sentido, dijo que el viernes 5 de octubre, Julieta Prandi le habría revisado el celular a Ortega porque es “celosa” y habría encontrado la conversación con Josefina Lynch en la que coordinaban para que ella fuera a grabar una canción a su estudio. De acuerdo con la conductora, ella no le preguntó nada, sino que esperó que él se lo comentara, pero no lo hizo: “Él no le miente, omite, le dice: ‘Me voy a trabajar’”.

Aparentemente, Prandi le habría prohibido a su marido trabajar con chicas y, cuando vio que Josefina Lynch subió una foto en el estudio, estalló de furia. “Cuando ella ve la historia, le escribe un mensaje a Emanuel. Le dice que no lo quiere ver más, que es un mentiroso... que hasta ahí llegó, que se terminó todo y lo bloquea de todos lados. Y le dice: ‘No vuelvas a casa porque acá no entrás más’”, detalló Latorre.

"No vuelvas a casa porque acá no entrás más", le habría dicho Prandi a Ortega tras descubrir que Josefina Lynch estuvo en su estudio

Ese viernes, Ortega, que estaba “acostumbrado” a estas actitudes, decidió no regresar a su casa y quedarse en el estudio y no volvieron a comunicarse. El lunes 7 de octubre, día que se iban de luna de miel, la modelo hizo el comunicado en sus historias de Instagram para anunciar la separación. Según Latorre, a partir de esto, tanto Ortega como toda su familia se habrían enterado de la situación, puesto que no habría existido una charla previa entre ellos.

Tras quedar en el ojo de la tormenta, Josefina Lynch rompió el silencio y sostuvo que “no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación” y que “nunca hubo una relación sentimental” entre ellos. Esta semana Julieta Prandi habló de ella y en diálogo con LAM dijo: “La escuché hablar. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que, de hecho, me terminé enterando de que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”. De esa manera, dejó entrever que aquella grabación habría sido el detonante de la ruptura, ya que, según sus propias palabras, se rompió el acuerdo de la honestidad.