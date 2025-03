Yanina Latorre contó qué le regalaron los famosos por su cumpleaños y quiénes llegaron sin nada

Este 2025 arrancó con muchos cambios para Yanina Latorre, principalmente por el inicio de Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por la pantalla de América TV. Por tal motivo, decidió celebrar su cumpleaños número 56 a lo grande. En medio de la fiesta, confesó que le dio muchísima importancia a los regalos que recibió y, fiel a su estilo, no dudó en compartir todos los detalles: desde velones negros hasta una paleta de pádel con funda, enumeró uno por uno los obsequios de sus compañeros y allegados, además de que lanzó algunas indirectas con ironía para quienes, según ella, no estuvieron a la altura.

Con su tono filoso de siempre, la panelista comenzó a repasar en vivo quiénes llegaron con obsequios, quiénes no y qué lugar ocupa cada uno en su “lista negra simbólica”. El listado de regalos derivó en un cruce con Lizardo Ponce, quien intentó justificarse por haber llegado tarde y retirarse temprano. “Me quedé hasta las 3”, dijo él, pero ella no dudó en retrucarle: “Siempre venís cinco minutos y encima te fuiste rápido. No te quedaste hasta las 4 de la mañana”.

Yanina Latorre celebró sus 56 años a lo grande

El primero en ser mencionado fue Fede Popgold, a quien calificó como “el panelista chupamedias” por haber cumplido con el protocolo de regalo. “¿Te gustó el regalo?”, le preguntó él. “Me encantó”, respondió Latorre, refiriéndose a un “farolito divino” que ya había colocado en su galería. Además, destacó la utilidad del obsequio y explicó: “La vela se prende y tiene que estar adentro, si quiero ir a la galería con la vela tiene que haber un farol porque se apaga”.

Los detalles del festejo de cumpleaños de Yanina Latorre (Captura: Instagram @angeldebritooki)

Otra de las figuras que se destacó fue Ximena Capristo, quien optó por un obsequio inspirado en uno de los hobbies de la cumpleañera. “Ella me regaló una paleta divina con pelotas. ¿Cómo se llama el...? El ‘cubrepaleta’”, comentó Yanina, entre risas, sobre la funda. Además, aclaró que no se trató de un canje publicitario, sino de un regalo pensado especialmente para ella.

La lista continuó con Laura Ubfal, que llevó un velón negro, al que Latorre describió con ironía: “Divino, o sea, tengo para un cementerio”. Sin embargo, se mostró agradecida por el gesto y aseguró: “Mucha vela, pero igual las uso”.

Los detalles del festejo de cumpleaños de Yanina Latorre (Captura: Instagram @lolitalatorre)

De todas formas, no todos lograron pasar la prueba, ya que, consultada sobre Marcelo Tinelli, la angelita de LAM (América TV) fue tajante: “Nada. Me mandó un audio diciendo que el martes, mañana a la mañana, recibo el regalo con su asistente. Si no llega, lo matamos”. En esa misma línea, el caso de Ángel de Brito sorprendió a todos: “Ángel, nada. Yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato. La primera vez en su vida que viene sin regalo”, comentó divertida, antes de cerrar con una frase que dejó en claro su postura: “Uno cuando es su cumpleaños espera que le traigan un regalo”.

En relación con esto, la presentadora dejó en claro cómo actúa cuando algún invitado llega con las manos vacías. “Te mando al frente al aire. Y que la gente te diga ‘miserable’, ‘maleducado’. Venís a comer, chupar gratis... Mínimo un regalo”, lanzó, fiel a su estilo directo.

Por otro lado, hubo también menciones para quienes, más allá del regalo, brillaron por su ausencia. Cuando le preguntaron quiénes la habían decepcionado, Yanina nombró a Darío Barassi, que había confirmado su presencia, pero finalmente no asistió. Además, mencionó que Marcela Feudale y Romina Scalora, compañeras suyas en el panel de LAM, tampoco estuvieron presentes.