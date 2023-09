escuchar

Este mes comenzó la nueva temporada del Bailando (América) y los participantes del certamen que conduce Marcelo Tinelli muestran todo su esfuerzo en los bailes que realizan con el objetivo de pasar a la próxima ronda. Con el ojo crítico del jurado, quienes evalúan las coreografías y también las previas, muchos se destacan y otros quedan en la cuerda floja para ser los próximos eliminados. Entre los famosos que cautivaron en la pista, este jueves 14 de septiembre se presentó Stefano de Gregorio -quien hoy en día es más conocido como “Yeyito”, junto a la influencer Martu Morales, al ritmo del cuarteto. Como en toda ocasión, los usuarios de las redes sociales opinaron sobre el baile, pero esto no fue precisamente lo que los volvió virales.

Tras reflejar su talento al ritmo del cuarteto junto a la joven, el actor le dedicó unas palabras y la elogió frente a todos los presentes. Sin embargo, en un momento la comparó con otra reconocida artista del mundo del espectáculo y esto provocó una insólita actitud en Marcelo Polino, que se levantó de su silla al escucharlo.

Yeyo De Gregorio comparó a su bailarina con Lali Espósito y Marcelo Polino abandonó el estudio

“Es la primera vez que estamos como pareja del Bailando. Ya nos conocíamos de antes. Realmente es un sol, de las que realmente te quedás obnubilado mirando los videos. Hay cosas que te vienen de fábrica o no te vienen de fábrica y esta chica lo tiene”, expresó Yeyo luego de recibir las devoluciones por parte de los jueces.

Acto seguido, continuó con las palabras de aliento y subrayó: “A mí me hace acordar a Lali (Espósito). Es como angelada”. En ese instante, el periodista se fue del panel de votación y mostró su indignación al escuchar el nombre de la popular cantante.

“¡Perdón! ¡Se para Polino! ¡No, no, no, no!”, dijo el conductor, quien se acercó hacia él para pedirle que no se retire del estudio. “Yo soy el padrino del fandom de Lali….¡Por favor! ¡Lavate la boca antes de comparar a una chica con Lali!”, expresó ofuscado el periodista, quien miraba fijo a los participantes.

Yeyo, por su parte, y sin ningún tipo de inconvenientes, dio unos pasos para enfrentarse cara a cara con el jurado: “¿Qué te pasa? Pero, Polino… ¿Hace cuánto que conocés a Lali, vos?”. Él, en tanto, le respondió: “La conozco desde el primer día que empezó la carrera porque soy periodista hace 30 años. ¿Vos dónde estabas hace 30 años?”.

El actor enfrentó al periodista América TV

Sin ánimos de pausar el ida y vuelta, el actor fue por más y retrucó: “Yo estaba trabajando con ella para entrar en Rincón de Luz, Polino”. Al escuchar el comentario, el periodista sostuvo: “Vos estabas en la cola del casting porque ella era la figura”.

“Ella también hizo el mismo casting que yo con 10 personas, y quedó para hacer de Coco y yo de Mateo”, manifestó el participante. “Y mirá dónde llegó ella y mirá dónde llegaste vos”, le retrucó el jurado. El picante escenario que se vivió también fue replicado en Twitter, quienes volvieron tendencia a la intérprete de “Disciplina” y al participante por las declaraciones que deslizó al aire.

Yeyo de Gregorio y Martu Morales cautivaron al jurado con su coreografía en la pista del Bailando

Con brillos y envueltos de expectativas, la joven pareja se lució con un baile de la canción “Universo Paralelo”, de La Konga y Nahuel Pennisi. Sus movimientos y el feeling que demostraron tener generó los elogios por parte de Ángel de Brito, Moria Casán, Marcelo Polino y Pampita Ardohain, quienes expresaron sus puntos de vista respecto de lo que vieron.

El baile de Yeyo de Gregorio y Martu Morales

“Me gustó lo que hicieron, me parece que Martu debe perfeccionar la técnica, pero tenés todo el potencial del mundo. Los dos tienen swing y buena energía, lo que le falta a este equipo es pulir porque tienen todo. Los trucos fueron lo que menos me gustó. Vamos a de poco, ojalá no los limpien primero. Chicos, les auguro lo mejor, son un gran equipo”, expresó de Brito, quien los puntuó con 4.

“Me encantó, me sorprendieron, son hermosos, tienen algo especial. Esta fusión cuarteto moderno también me gustó. Martu hermosa, divina, te quiero ver bailando todos los ritmos. Ojalá duren mucho”, dijo por su parte Ardohain, quien cuenta esta semana con el voto secreto.

“Debo decir que me gustó y me impactó Yeyo. Tenés una onda impresionante, la vi a Martu pero me la borraste un poco. Este tiene un sex appeal impresionante. Es un chico breve, pero se las trae con todo. Me encantó el desenfado, la alegría, el disfrute, no había tensión, como si estuvieran en su casa. Muy bien Martu por no ser una amateur, sos una profesional, pero hay que perfeccionar las puntas y las desprolijidades. Me gustó mucho. Debés ser muy bueno con la pelota y en todo por cómo te movés”, sostuvo Moria, que los calificó con un 7.

Tal y como lo demostró con el intercambio que mantuvo con el actor, Marcelo Polino fue contundente a la hora de dar su respectiva devolución. “¿Vieron cuando te metés a Twitter y ves expectativa/realidad? Los veo bailando bien en TikTok y acá no se notó. Esta pista te morfa… claro, porque son 15 segundos los que tienen en TikTok, entonces lo aceleran, le ponen efecto, pensé que iban a volar por el aire, pero no pasó. Graciosa la previa, feos los trucos. Yeyo un poco pesado, una previa armada… Fueron 9 minutos y pareció una hora y media. Mi puntaje para ustedes es un 2″, cerró.