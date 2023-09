escuchar

El miércoles, la salida al aire de Marixa Balli en el Bailando 2023 (América) le generó mucho enojo por diferentes situaciones que transcurrieron durante esa noche en vivo. El vestuario y el diálogo que mantuvo con Marcelo Tinelli generaron que la panelista de LAM (América) se arrepintiera de su participación y al día siguiente hiciera su descargo en el programa de Ángel de Brito.

Luego de ver el videoclip que mostraba toda la secuencia entre Marixa Balli y su imitadora Fátima Flórez, la panelista tuvo su espacio para explicar lo sucedido en LAM. “No me gusta. La verdad que yo me hubiese ido en el primer momento. Encima después me sientan ahí, que me quería morir. Viste cuando decís por dentro ‘que me trague la tierra, ¿qué hice?’”, introdujo.

Marixa Balli fue imitada por Fátima Florez en la noche del Bailando (América)

Ángel de Brito le consultó qué le molestó puntualmente de todo lo que se vio y Balli respondió: “Primero era el tema que yo me tenía que adaptar un poco con la ropa para que Fátima pueda estar cómoda, pueda hacer sus cosas. Entonces yo dije un catsuit me parece genial. En un momento, el canal me mandaron cosas que me recordaron a mis épocas ‘cachaqueras’. Con piedras, con cosas que no van y eso me molestó. Entonces dije ‘no, vamos con los enteritos que son divinos’”, señaló.

La panelista llegó sobre la hora al vivo del programa de baile porque salió de LAM directo hacia la pista. Y en ese momento Fátima se puso el catsuit talle S, que estaba resevado para Marixa que tiene un cuerpo más chico que el de la humorista. “Las vestuaristas no fueron capaces de darse cuenta de que un enterito era más grande y el otro era más chico. La verdad, patético”, remarcó.

La indignación de Marixa Balli con Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

Además de estar incómoda con la ropa, se olvidó las sandalias y desde el canal le dieron botas que le quedaron chicas. Otro detalle que la incomodó es que le hicieron poner una cadenita de San Benito, ya que Fátima no se lo quería sacar y querían que se vistan idénticas. “Yo lo que sentí fue que fui partenaire de Fátima, era la pobre desgraciada”, explicó con mucha indignación.

Todos en el piso coincidieron que primero se tiene que lucir la invitada, antes que su imitadora, quien acaparó la atención de todos con su baile de “La Cachaca” y la manera de hablar de la bailarina.

"Es una falta de respeto ya no tiene retorno lo que me hizo", el enojo de Marixa Balli contra Marcelo Tinelli

En ese momento, Ángel de Brito le consultó por el ida y vuelta que tuvo con Marcelo Tinelli. “Yo pensé que iba a ser otra cosa, es Marcelo, un tipo que me conoce espectacularmente bien y que sabe cómo me puede llegar a manejar: con lo que me puede enganchar, lo que voy a decir y lo que no voy a decir. Él lo tiene re claro a eso”, manifestó y luego agregó: “Y de golpe ya estar ahí. Me sentí como un muñeco que utilizaron. Hubiesen utilizado un mural mío, Fátima entraba por la puerta grande y hacía todo su show”.

Por último, Marixa Balli calificó cómo fue su experiencia en la actual edición del Bailando, al cual fue invitada para participar como competidora, pero lo rechazó. “-1 todo. Yo estoy indignada. Mientras que pasa todo esto digo ‘que me sirva para Xurama’ y me sale con que vendo ropa. Después lo de ir a bailar a una bailanta, ¿qué se piensa? Que yo me tomo un tetra y salgo a la bailanta”, indicó.

La panelista de LAM aclaró que no espera un llamado ni de la producción ni del conductor del certamen. “No quiero saber nada y que se olviden de la salsa de tres con quien sea. No me busquen y no me rompan las bolas. Es una falta de respeto, no tiene retorno lo que me hizo”, concluyó.