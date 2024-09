Ibai Llanos reveló que superó un grave problema de salud tras bajar 25 kilos en 40 días

Escuchar

Hace unos meses, el streamer español Ibai Llanos compartió en su cuenta de Instagram - donde tiene diez millones y medio de seguidores - que comenzó un entrenamiento para perder peso y mejorar su estado de salud. Compartió varios videos suyos en el gimnasio y recientemente reveló que se entrena con el campeón de Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria.

Ahora, a 40 días de inicio de su cambio físico, el influencer reflexionó con sus seguidores respecto al problema de salud que desarrolló en el último año a partir de su sobrepeso. Sin embargo, en las últimas horas reveló que tras perder 25 kilos en los últimos meses, su médico le dio una inesperada noticia que lo alegró profundamente.

Ibai Llanos mostró realiza un intenso entrenamiento para bajar de peso (Foto: Captura de video / Instagram @ibaillanos)

“Yo desde hace un año duermo con CPAP, una máquina que me ayuda a tener menos apnea”, sostuvo el influencer en un video que compartió el lunes en Instagram. “Día 40 de cambio físico. Hoy vengo de Alemania, de un viaje, así que básicamente lo que vamos a hacer es pasear durante una hora y media y después durante esta semana ya estaremos estrenando con mucha fuerza”, continuó.

En esta misma línea, comenzó a hablar del CPAP, máquina que usa desde hace más o menos un año para tratar la apnea: “Yo no soy profesional, no soy médico, disculparme si me equivoco en algún término, pero básicamente la apnea es un momento donde dejás de respirar durante algunos segundos por la noche. Todo el mundo hace apneas, el problema es que yo hacía el triple o cuádruple de apneas de lo que suele ser habitual, por tener obesidad, por tener sobrepeso”.

Ante esto, Ibai contó que hace un año hizo una consulta médica y tras hacerle un estudio del sueño, el médico le dijo: “Hacés muchas apneas en un estado, digamos, ya grave. Eso es una consecuencia por el sobrepeso y la obesidad que tenés”. A partir de eso empezó a utilizar la máquina, la cual le permite dormir “bastante bien”.

Ibai Llanos contó que durante un año utilizó una máquina CPAP para dormir (Foto: Captura de video / Instagram @ibaillanos)

“El tiempo iba pasando, yo me iba cuidando cada vez un poco más; empecé a perder un poco de peso, a mejorar y demás. El tema es que esta semana dormí fatal, muy mal y no entendía por qué”, comentó. A raíz de esto volvió a consultar a su médico del sueño, quien le dijo que iba a chequear online la máquina para determinar que sucedía. Sin embargo, le dio una respuesta que lo sorprendió gratamente.

“Me dijo que pasé de hacer el triple de apneas, una situación grave, a estar por debajo de la media en cuanto a apnea”, contó el streamer y reveló que el médico le indicó que tenía que dejar de usar la mascarilla: “Evidentemente, no podés dormir con la mascarilla si no la necesitás y por eso estás durmiendo mal”.

Ibai Llanos contó que bajó 25 kilos en 40 días de cambio físico (Foto: Instagram @ibaillanos)

“Me quedé impactado porque no me lo esperaba y esto fue gracias a haber perdido 25 kilos en total o entre 25 y 27 kilos que llevamos en total”, expresó el español. “Es algo muy personal, pero quería hacer con ustedes esta reflexión. El cambio de vida y de salud que pegué fue espectacular. De momento tengo que seguir haciendo varias pruebas y me tienen que seguir mirando, pero me dijeron que al ritmo que voy, tengo que dejar de utilizarlo. Es una gran noticia para mí; quizás para algunos de ustedes es una tontería, pero a mí me hace mucha ilusión”, sentenció y le agradeció a los sus seguidores por el apoyo.

Qué es la CPAP y para qué sirve

Ibai Llanos reveló que durante el último año utilizó una máquina llamada CPAP para dormir. ¿De qué se trata? Según especifica el sitio web de la Clínica Mayo (Mayo Clinic) la CPAP, las siglas de continuous positive airway pressure o presión positiva continúa en las vías aéreas, es una opción para tratar la apena del sueño, puesto que “proporciona aire a una presión lo suficientemente alta como para evitar que las vías respiratorias colapsen”.

La CPAP es una máquina para tratar la apnea (Foto: Mayo Clinic)

Este aire presurizado se proporciona a través de una máscara hermética que se coloca en la nariz o en la boca, la cual permite “respirar sin mucho esfuerzo” y dormir sin despertarse. En este sentido, el reconocido centro de salud ubicado en la ciudad de Rochester en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, indicó que algunos profesionales pueden recomendar su uso para quienes sufren de “síndrome de apnea central del sueño”. La máquina CPAP no respira por la persona, sino que esta puede aspirar y respirar normalmente por su cuenta.

LA NACION