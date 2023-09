escuchar

Zaira Nara compartió esta semana un carrusel de imágenes en sus redes sociales con un radical cambio de look que sorprendió a sus seguidores, pero que también le valió varias críticas en contra de su cambio.

Las redes sociales se convirtieron en una vidriera ideal para que las marcas inviertan en campañas a través de influencers. Una de las que más aprovecha estos negocios es Zaira Nara, quien se convirtió en una de las modelos más destacadas del ambiente y que en su cuenta personal de Instagram tiene más de 6 millones de seguidores, donde muestra parte de su vida y los trabajos que realiza para marcas internacionales.

La campaña que realizó Zaira Nara para una marca de ropa Instagram: @zaira.nara

Esta semana compartió una serie de imágenes de una sesión de fotos para una reconocida firma de indumentaria. En la misma, se la ve luciendo un vestido negro, en compañía de cuatro modelos de traje. Lo más llamativo fue el rubio furioso del cabello de Zaira Nara, un color que no había elegido hasta el momento y que impactó entre sus seguidores, aunque solo se trató de una peluca que eligió para este shooting.

Zaira Nara se sacó una selfie con su nuevo look

Las tres publicaciones acumularon más de 200 mil likes; sin embargo, en la caja de comentarios algunos opinaron sobre este cambio de look.

“Muy bella, pero el cabello negro va mejor con vos”; “¡Decime que es una peluca! Sos hermosa, pero me gusta más como te queda el cabello oscuro”; “Los que le critican el pelo, ¿ven bien? ¿Están bien? Qué mujer”; “La verdad es increíble, la evolución a su carrera desde que se separó, la fuerza que tiene es increíble”; “Queda muy parecida a Wanda”, fueron algunos de los cientos de mensajes que le dejaron en las publicaciones.

Zaira Nara y su vínculo con los hombres famosos

En el programa Poco Correctos (eltrece), Zaira Nara fue la invitada para dialogar con los conductores Joaquín “Pollo” Álvarez y Leandro “Chino” Leunis sobre su carrera profesional, su actualidad y también sus gustos personales a la hora de comenzar con una relación sentimental.

Zaira Nara habló sobre su situación sentimental en el programa Poco corectos

Con un ida y vuelta constante entre Zaira y los panelistas del programa, ella aclaró que “aceptaría” una cena con alguna personalidad conocida del espectáculo, lo que motivó a la periodista Estefanía Berardi a ahondar en el tema: “¿Te escriben muchos famosos por Instagram?”.

Sobre ello, sin esquivar el bulto, dijo: “Te voy a contar: ahora que entré en esta faceta de soltera, descubrí que el famoso no te escribe en la foto que estás sexy o linda, te escribe en una foto que estás con tus nenes y te dice ‘qué lindos que están’, ahí es cuando te entra la duda. El famoso no se expone, entiende la estrategia”.

Sorprendidos por el modus operandi, Ronnie Arias tocó un punto débil de Zaira: “¿Alguna vez tomaste la iniciativa?”. Sobre ello, contestó: “No, eso me falta, nunca tomé la iniciativa. Capaz porque soy chapada a la antigua. Pero si te puedo dar un indicio, una mirada, a mí me gusta que me seduzcan”, soltó.