Zaira Nara dio un móvil a LAM (América) y ofreció detalles sobre su actual relación con Paula Chaves, luego de que trascendiera que están distanciadas desde que se supo que la hermana de Wanda Nara comenzó una relación con Facundo Pieres, expareja de la modelo.

Entrevistada por Santiago Sposato, Nara aseguró que no se encuentra cómoda por la situación y que, en su caso particular, siempre priorizará las amistades. Asimismo, no tuvo inconvenientes al hablar sobre el polista, quien tuvo una relación con Chaves entre 2008 y 2010.

Zaira Nara habló sobre su vínculo con Paula Chaves

“Dejaste a entrever que con Paula Chaves hubo algún tipo de diálogo y a los días vi una caja de preguntas de Instagram de ella que le preguntaban sobre vos y dijo que no había que atarse a las relaciones y que estaba todo terminado”, le manifestó el notero.

Nara, en principio, se refirió al vínculo que tiene con Paula Chaves, su marido Pedro Alfonso y sus hijos: “No mentí, realmente de mi parte pensé que existía, de hecho para mí son familia. Filipa es mi ahijada y dudo que por una circunstancia deje de serlo y nunca más la vea. Para mí es una persona que acepta una responsabilidad, más allá de que seamos vecinas y compartimos un montón de momentos parecidos y hoy no, lo entiendo, pero hay cosas que traspasan eso”.

La foto que subió Zaira Nara el día en que Filipa cumplió 1 año, en el 2021 Instagram

Por otro lado, remarcó que ambas se encuentran en sintonías distintas. Sin embargo, afirmó que siempre aceptará las etapas que transitan cada una de sus amigas.

“Es un momento de su vida que quizás no se siente a la par de la mía, y ojalá que con el tiempo lo pueda cambiar. A mí no me importa en qué momento o situación estén mis amigas, la realidad es que muchas viven separaciones, otras están bien, otras mal, otra recontra casadas… es muy difícil que todo el tiempo estén pasando por la misma sintonía. No tiene que ver con los tiempos que uno pasa, desde mi lugar ellos son mi familia. A Pedro lo amo, a Paula también con toda mi alma y a los chicos ni hablar”, reveló.

En lo que se refiere a si considera que su supuesto acercamiento con Pieres fue tajante: “Me parece muy grave que se diga que una persona había provocado el enojo. Ella tiene una familia constituida y de todo corazón te digo que si en algún momento de mi vida empecé a conocer a una persona que hace 13 años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Yo tengo ciertos códigos que si una amiga me dice ‘dale para adelante’, yo le doy para adelante, si me dice ‘no mires’, no miro. Mi ambiente es así, te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono. No es la primera vez que alguien conoce a otro”.

Asimismo, aseguró que “la primera y única” persona que se enteró sobre su cercanía con Pieres fue justamente Chaves. “Nadie sabía que había respondido un mensaje y a la única que le pregunté fue a ella. Si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me dijeron que iba a hacer”, dijo.

Zaira Nara y Paula Chaves tenían una estrecha relación de amistad instagram @chavespauok

Luego, remarcó: “A mí me importan mucho mis amistades, no voy por la vida perdiendo amigas como si nada o digo ‘ay, bueno esto me molesta chau’. Para mí realmente es importante si alguien hace algo mal. Más allá de esto, por respeto a Peter (Alfonso) que lo adoro y es parte de mi familia, no hay que hacer un mundo de algo que pasó hace 13 años. Mi prioridad hoy es ellos como familia”.

Por último, y en referencia a las recientes declaraciones de Ximena Capristo, quien en LAM habló de Pedro Alfonso y realizó fuertes acusaciones sobre la forma en la que se comportó con su marido Gustavo Conti, contó: “Nunca compartí esas cenas entre ellos, no puedo opinar y no tengo ni idea. En mi caso, era muy amiga de ellos, pero no hacíamos planes en conjunto, éramos más nosotras con los nenes”.