El inesperado acercamiento entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen que despertó fuertes rumores de reconciliación

Todo parecía indicar que, a tres años de su separación, las cosas entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen estaban más que terminadas, románticamente hablando. Ambos intentaron que el final de su relación transcurriera en el mayor de los silencios, aunque no lo lograron del todo. Ella fue quien lo anunció a través de un posteo en Instagram allá por septiembre de 2022 y, aunque no les fue sencillo adaptarse a la nueva dinámica, siempre priorizaron a sus dos hijos Malaika y Viggo. Incluso en noviembre estuvieron juntos en la primera comunión de la niña. Sin embargo, en las últimas horas surgieron, inesperadamente, fuertes rumores de una posible reconciliación. ¿Qué los delató? Un curioso posteo de él.

Luego de separarse de Von Plessen, su pareja durante ocho años, Zaira Nara mantuvo una mediática relación de varias idas y vueltas con Facundo Pieres. Este vínculo fue un punto de quiebre en su vínculo con su amiga Paula Chaves, quien en el pasado fue pareja del polista. Se pelearon y, según declaraciones de ambas, no habría intenciones de retomar el vínculo. El final del noviazgo se hizo público en abril y a partir de ahí a la hermana menor de Wanda Nara se la relacionó sentimentalmente con otras figuras del espectáculo: primero con Nicolás Furtado, luego con Victorio D’Alessandro -ambos rumores desmentidos- y más recientemente con el streamer Santiago Baietti, más conocido como Bauleti.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen estuvieron ocho años juntos y tuvieron dos hijos, Malaika y Viggo

Pero, lo que definitivamente nadie se veía venir era el acercamiento entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. El fin de semana largo, la modelo viajó a Mendoza de la mano de una marca con la que trabaja para asistir a un exclusivo evento que contó con la presencia del DJ Hernán Cattáneo. Compartió sus días con las actrices Rocío Igarzábal y Violeta Urtizberea y aparentemente también con el padre de sus hijos. No obstante, lo más curioso fue la foto que él - que tiene un perfil bajo - subió a sus historias de Instagram, puesto que incluyó un claro guiño para su ex... ¿O su actual?

Jakob Von Plessen subió una foto en la que evidenció que subió la yerba de Zaira Nara y despertó rumores de reconciliación (Foto: Instagram @jakotango)

Von Plessen publicó una foto del mate que preparó en la cocina de su hospedaje, que incluía una espectacular vista a la montaña. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Que entre todas las opciones utilizó la yerba que este año lanzó Zaira Nara. Como si esto fuera poco, en la cuenta de Instagram de la marca compartieron su publicación, lo etiquetaron y escribieron: “Finde XXL, mates XXL”. Asimismo, la modelo comentó el posteo con el emoji de un mate.

La cuenta de Instagram de la marca de Nara compartió la publicación de Von Plessen y la modelo reaccionó (Foto: Instagram @yerba.albanueva)

Aparentemente, esta imagen representaría más que el buen vínculo que hay entre ellos, puesto que sería una evidencia de un presunto acercamiento. Según indicó el medio MDZ, Nara y Von Plessen estarían reconciliados y este fue el primer viaje que hicieron juntos tras esta aparente segunda oportunidad que decidieron darse. Incluso, advirtieron que estuvieron juntos en la fiesta. Hasta el momento ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto.

Según diversas versiones, la separación habría sido un daño colateral del escandaloso Wanda Gate. Von Plessen fue quien ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a encontrarse con María Eugenia “la China” Suárez en París, allá por 2021, mientras él aún estaba casado con Wanda Nara.

Pero, aparentemente, allí pasaron otras cosas. En mayo de este 2025, Majo Martino reveló en América TV que en Francia Von Plessen habría tenido un affaire con la modelo argentina Jimena Buttigliengo y que, aunque nunca lo reconocieron, eso habría llevado a que la relación con la madre de sus hijos se terminara al año siguiente.