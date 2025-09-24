Zaira Nara explicó cómo nació la famosa frase sobre su ruptura con Diego Forlán y habló de su presente

A casi 15 años de haber escrito un tuit que se volvió viral tras su separación de Diego Forlán, Zaira Nara explicó cómo nació aquella frase del año 2011: “Menos mal que no me casé”. La modelo repasó el detrás de aquella decisión que implicó cancelar la boda con el futbolista uruguayo cuando faltaba poco más de un mes para el casamiento civil.

“La realidad es que con ese ex no terminé mal. Lo que se generó por fuera fue mucho más grave de lo que pasó”, sostuvo Nara en el ciclo de streaming Rumis (La Casa). En su relato, la conductora aclaró que fue ella quien decidió dar por terminado el compromiso y sumó: “Fui muy noviera, ya no, y la verdad que terminé con todos mis ex muy bien”.

Sin embargo, en el programa, el panelista La Tía Sebi hizo referencia directa a Forlán al recordar los titulares de la época y le señaló que no había terminado “bien”. Entonces, Nara respondió: “Es al único que no sigo y es una picardía”.

La modelo reconstruyó entonces cómo llegó a tomar la decisión: “Con él no terminé mal, lo que pasó fue: ‘no me quiero casar, tomá [el anillo]’, listo”. El anuncio ocurrió cuarenta días antes del evento, cuando la hermana de Wanda Nara tenía 20 años. “No daba”, resumió.

Zaira y Forlán vivieron un noviazgo de tres años Archivo

A partir de entonces, buscó apoyo en su círculo íntimo. Seis amigas, entre ellas Tanya Hartfield, quien también participó del ciclo de streaming, fueron las primeras en escuchar la noticia: “Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar”, les anunció en aquel momento. “Es parte de mi historia, qué sé yo”, reflexionó.

Sobre aquella decisión, Hartfield comentó: “Todas teníamos el vestido de damas de honor listo”. Tras ello, el grupo de amigas organizó un viaje a Pinamar. “Me ponen todas músicas para llorar en la ruta... Y mi hermana, que no se pierde una, dijo: ‘voy’”. Al llegar a destino, la conductora expresó sus dudas sobre el paso atrás que había dado. “No sé si tomé la decisión correcta...”, les habría dicho. Fue entonces cuando Tanya respondió con la frase que más tarde se repetiría en distintos medios: “Algún día vas a mirar para atrás y, con más perspectiva, vas a decir: ‘menos mal que no me casé’”.

Zaira Nara, a la izquierda, y Diego Forlán con Paz Cardoso, a la derecha, hace más de una década atrás, en un show de David Guetta Daniel Coccolo - Gentileza Varas-Otero

Nara llevó esa idea a Twitter. El 12 de junio de 2011, la modelo escribió: “Menos mal que no me casé” y la publicación se viralizó. “La verdad es que la pasé muy mal porque fue la única vez en mi vida que tomé una postura como más de ‘me chupa un huevo’, y la verdad que no la pasé bien, porque el quilombo no me gusta”, afirmó.

En la entrevista, Nara también contó que habló con su familia antes de cancelar la boda. “Era una decisión difícil. Pasó una situación en la que yo me replanteé lo que estaba pasando y tuve una charla con mis padres y mi papá me dijo: ‘no te cases’”.

El polémico tuit con el que Zaira Nara anunció el final de su relación con Diego Forlán en 2011

La conductora aclaró que su intención era ser fiel a sus sentimientos. “Era perder mi rumbo y mi propósito en la vida, que no era acompañar a alguien, sino hacer mi propio camino, y no lo negocio con nadie”, destacó. De hecho, durante el programa, la conductora volvió a la misma idea en tiempo presente: “Hoy no me casa nadie”, aseguró.

En su repaso incluyó también aspectos prácticos que influyeron en la relación. “La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo. En ese momento, él era un deportista de elite y yo creo que hacía Tu mejor sábado y, bueno, era como que: ‘si queremos estar juntos, vos vas a tener que dejar...’ Hay veces en que no hay opción, entonces si elegís ese tipo de relación, es como difícil”, reflexionó.

El compromiso con Diego Forlán se había oficializado en marzo de 2011, tras tres años de noviazgo. Ella era una modelo en pleno crecimiento y él un futbolista reconocido, que había sido elegido Mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010. El casamiento civil estaba previsto para el mes de julio y la ceremonia religiosa para septiembre. Sin embargo, un mes antes del primero de esos compromisos, Nara anunció la cancelación de manera sorpresiva, lo que provocó un gran impacto mediático y dejó sin efecto los preparativos que estaban en marcha.