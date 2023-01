Noelia Marzol: a días de ser mamá, posó en ropa interior y generó un acalorado debate en redes

escuchar

Noelia Marzol y su pareja Ramiro Arias, terminaron el 2022 de la mejor manera. El 21 de diciembre se convirtieron en padres por segunda vez, en esta oportunidad, de una niña a la que llamaron Alfonsina.

Diez días después de dar a luz, la modelo hizo una producción de fotos en ropa interior que compartió en sus redes sociales y reflexionó sobre el post parto. No obstante, el posteo dividió las aguas en Instagram y derivó en una gran cantidad de comentarios de sus seguidores que cuestionaron y debatieron la decisión que tomó.

Durante los últimos meses, la bailarina compartió en las redes sociales el avance de su embarazo y cómo se preparaba para convertirse en mamá por partida doble. La pequeña nació el 21 de diciembre y los padres expresaron su orgullo y felicidad con un emotivo posteo.

“Bienvenida Alfonsina. ¡Te amamos gorda hermosa! 37 semanas / 3.03 kg. Parto vaginal inolvidable, con el apoyo incondicional de Ramiro Arias. Te amo amor, gracias por esta familia. Sos único”, escribió Marzol junto a un par de fotos que tomaron tras el nacimiento.

Nació Alfonsina, la hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias: las primeras fotos de la bebé Instagram: @noeliamarzolok

No obstante, una de sus más recientes publicaciones abrió una grieta entre sus seguidores, con el foco puesto en un tema puntual: su cuerpo. A diez días de dar a luz, la modelo realizó una campaña en ropa interior para promocionar la marca de lencería que lanzó el mismo mes del parto y reflexionó sobre su cuerpo después del nacimiento de su hija.

“Este es mi cuerpo hoy, después de 10 días de haber conocido a mi bebota. No me avergüenza, ni voy a ocultarlo. No tengo por qué esperar a ‘recuperarme’ para mostrarles nuestro trabajo. Al contrario”, escribió Noelia junto a las fotos que le tomó su marido.

“Estoy orgullosa y agradecida a este cuerpo por haber gestado al amor de mi vida (al igual que a Dona). El mismo siempre, en diferentes versiones. Mi amado cuerpo en un proceso natural de post parto”, cerró.

Noelia Marzol hizo una producción de fotos tras el nacimiento de su hija y generó opiniones diversas en las redes (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

El posteo tuvo más de 2200 comentarios y dividió las aguas entre sus seguidores. Algunos expresaron su apoyo y se mostraron a favor de la modelo: “Sos hermosa en todas tus versiones, no importa el cuerpo”. Otra usuaria incluso se explayó mucho más: “Banco fuerte que estés orgullosa de tu cuerpo siempre. Me encantaría que influencers, modelos y todas ya no digamos ‘amo este cuerpo aunque tenga estrías, celulitis o lo que sea’ y ya no sea necesario resaltar esas características que al final se siguen presentando como ‘errores’. No critico, solo digo que nos queda mucho por deconstruir”.

Sin embargo, los que ocuparon un poco más de lugar fueron aquellos comentarios a través de los cuales, varios usuarios cuestionaron la forma en la que la bailarina se refirió a su cuerpo y, a través de extensos textos, dieron su opinión al respecto.

Las fotos que compartió Noelia Marzol en Instagram (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

“Esta publicación es más para humillar a otras que para hacer sentir bien al resto de madres que tenés en Instagram o te siguen por tu maternidad”; “¿Es joda? Te re banco y sos una diosa, pero decir que no te avergüenza tu cuerpo después de 10 días de parir es hasta un insulto a las demás en tu misma situación”, escribieron algunos usuarios.

Noelia Marzol recibió críticas respecto a su posteo en las redes (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

En esta misma línea, otros también reflexionaron respecto a sus palabras y fueron tajantes al respecto: “Te re banco, pero ¿recuperarte físicamente de qué? Estás espléndida, parece una cargada” y “Vergüenza es el comentario totalmente ofensivo que haces mostrando una falsa ‘compasión hacia la mujer’”. Otra larga opinión fue aun más contundente: “Es un mensaje absolutamente equivocado el que das en esta publicación. Sabés con certeza que tu cuerpo actual es una especie de ‘milagro’. El 99.9% de las mujeres a los 10 días de parir no se ven así. Parece que te estuvieras burlando”.

