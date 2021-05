Zaira Nara recordó el motivo por el que suspendió su casamiento con Forlán

Zaira Nara volvió a recordar los motivos de la ruptura con el exfutbolista uruguayo Diego Forlán, con quien suspendió el casamiento tan solo un mes antes de pasar por el Registro Civil. En una entrevista por tevé, la modelo explicó que sintió dudas debido a que era muy joven para dar ese paso.

En rigor, su afirmación se produjo cuando Jey Mammón le preguntó cuándo alcanzó una popularidad tal, al punto de no poder salir a calle. “Esa fama como que te sentís medio raro, me llegó de una manera fea: después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, respondió la modelo.

Entonces el conductor de Los Mammones (América TV), no dejó pasar la oportunidad. “Estás hablando de Forlán ¿Es verdad que le contaste (de la suspensión del casamiento) a tu familia en el bautismo de un sobrino?”, preguntó el humorista. “Sí, estaban los sanguchitos preparados para meter en el horno”, contestó la hermana de Wanda.

Zaira Nara recordó por qué se separó de Forlán - Fuente: América TV

Y respecto de las razones de su decisión, la conductora respondió: “Era muy chica, entonces es como que tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y es como que no me daba cuenta, porque pensaba ‘debe ser lo correcto´. Y un día me dije ‘Pará : ¿A dónde estoy yendo? Tengo 21 años’”, recordó la hermana de Wanda.

En ese momento, en plena reunión familiar, su padre fue quien la ayudó a tomar la decisión. “Si estás dudando y que hayas traído este tema acá, olvidate, salí de ahí ya”, contó que le aconsejó su progenitor.

En marzo de 2011, Zaira Nara y el uruguayo Diego Forlán, entonces en las filas del Atlético Madrid, anunciaron su casamiento. Sin embargo, en junio -un mes antes de pasar por el Registro Civil y 6 meses antes de la fiesta- confirmaron que la boda se suspendía.

LA NACION