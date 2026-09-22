A partir del 14 de octubre: confirman cuándo se sabrá del aumento de las jubilaciones y Seguro Social en EE.UU.

Millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos esperan conocer cuánto cambiarán sus pagos durante 2027, un dato que dependerá de una serie específica de indicadores de inflación que todavía deben completarse. El anuncio permitirá saber cuál será el ajuste por costo de vida y, a partir de allí, calcular cuánto podría aumentar cada beneficio.

La fecha clave para el aumento de jubilaciones y Seguro Social

El dato oficial sobre el ajuste por costo de vida del Seguro Social ( COLA por sus siglas en inglés) será anunciado el 14 de octubre .

( por sus siglas en inglés) será el . Según la información publicada por CBS News, el incremento no comenzará a aplicarse inmediatamente después de conocerse la cifra, sino que tendrá efecto sobre los pagos correspondientes a enero de 2027.

El medio explicó que el COLA tiene como objetivo acompañar el aumento del costo de vida y preservar el poder adquisitivo de quienes reciben estos beneficios.

COLA: el aumento del Seguro Social se define con los datos de inflación

La metodología utilizada por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) está vinculada a la evolución de los precios durante un período determinado. El organismo no utiliza la cifra de inflación general, sino un indicador específico.

De acuerdo con CBS News, el cálculo parte del CPI-W, el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos.

Este indicador es diferente del CPI-U, que corresponde al índice de precios al consumidor utilizado habitualmente para medir la inflación general que se informa públicamente.

Aún no se conoce oficialmente cuál será el COLA del Seguro Social para 2027

Para establecer el COLA de 2027, la SSA considera los datos correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026. Esos tres valores se promedian y luego se comparan con el promedio registrado durante los mismos tres meses de 2025.

El dato correspondiente a septiembre será el último elemento necesario para completar la fórmula. Precisamente por eso, la fecha de publicación de ese indicador coincide con el momento en que se conocerá oficialmente el COLA.

Aumento del Seguro Social: las estimaciones del COLA son de 3,6% o 3,7%

Por el momento, ya están disponibles los datos de inflación correspondientes a julio y agosto, mientras que septiembre es el mes que falta para completar el cálculo y por eso aún no se conoce el porcentaje definitivo de ajuste del COLA.

La Administración del Seguro Social calcula el COLA mediante el CPI-W (Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos), distinto del CPI-U general

Sin embargo, a partir de las cifras que ya se conocen y de los datos no oficiales de inflación de septiembre que circulan entre consultoras, especialistas ya anticipan cuál podría ser el ajuste.

CBS News indicó que la Senior Citizens League proyectaba inicialmente un COLA de 3,5% para 2027, mientras que AARP calculaba una cifra ligeramente superior, de 3,6%.

Con dos de los tres meses necesarios de la fórmula ya conocidos, las previsiones permiten aproximarse al resultado, pero el porcentaje definitivo dependerá del dato de septiembre.

Más allá del ajuste general que disponga el COLA, el incremento específico que recibirá cada jubilado y beneficiario dependerá del monto actual que percibe, ya que los aumentos generales se definen en términos de porcentajes.