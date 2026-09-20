Oficial y confirmado: más de 457 mil personas no pagarán tres meses del seguro de vida desde noviembre en EE.UU.

El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos (VA, por sus siglas en inglés) suspenderá el cobro de primas durante tres meses para los asegurados del programa de Seguro de Vida Grupal para Veteranos. La medida beneficiará a más de 457 mil exmiembros de las Fuerzas Armadas entre el 1° de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027.

Beneficiarios de la exención de tres meses en el seguro de vida desde noviembre

El beneficio alcanza a los veteranos con una póliza activa del programa VGLI al 1 de noviembre de 2026. Según Newsweek, la exención se aplica de forma automática en los registros del organismo sin necesidad de solicitudes adicionales.

Los veteranos de EE.UU. con coberturas canceladas o vencidas antes del 31 de octubre quedan fuera del beneficio

En cambio, los veteranos con pólizas canceladas o que hayan perdido vigencia por falta de pago el 31 de octubre o antes no podrán acceder al beneficio. Además, la suspensión temporal de las primas no elimina las deudas acumuladas antes de noviembre.

Quienes comiencen su cobertura durante el período de exención pueden acceder al beneficio durante los meses restantes:

Si la póliza entra en vigor en noviembre, deberán pagar la primera prima de ese mes y quedarán exentos en diciembre y enero.

Si comienza en diciembre, deberán abonar esa primera prima y quedarán exentos únicamente en enero. Las coberturas que comiencen el 1° de enero de 2027 o después no reciben el beneficio.

Por su parte, las personas que pagaron sus primas por adelantado reciben un crédito a favor para futuras liquidaciones. De igual forma, el organismo habilita la opción de solicitar la devolución del dinero si el usuario realiza un pago por error.

Cuánto pueden ahorrar los veteranos según su edad y cobertura

El VA calcula un ahorro promedio de US$110 mensuales por cada asegurado durante la suspensión. Este ajuste implica un alivio financiero de US$330 por persona a lo largo del trimestre festivo.

La exención generará una reducción de costos cercana a los US$150 millones para el conjunto de los beneficiarios. El monto individual de ahorro varía según la edad del titular y el nivel de cobertura contratado.

El monto de ahorro variará conforme al tipo de cobertura y la edad de cada veterano en EE.UU.

Por ejemplo, un veterano de 29 años o menos con una cobertura de US$500 mil ahorrará US$90 en el período. A su vez, un titular de entre 40 y 44 años con una póliza de US$250 mil conservará US$105.

En las franjas de mayor edad, un asegurado de entre 60 y 64 años con cobertura de US$500 mil retendrá US$1275. Asimismo, una persona de entre 75 y 79 años con ese mismo nivel de póliza ahorrará US$5775 en primas.

Requisitos del programa VGLI y alcance exclusivo de la medida

El programa VGLI ofrece un seguro de vida a término respaldado por el gobierno federal para exintegrantes de las Fuerzas Armadas. La cobertura oscila entre los US$10.000 y los US$500 mil en función de la póliza contratada.

Los exmiembros de las Fuerzas Armadas disponen de un año y 120 días tras la baja para solicitar la incorporación al sistema. Quienes tramitan el ingreso dentro de los primeros 240 días obtienen la póliza sin presentar certificados médicos.

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La nómina del programa creció desde 437.500 asegurados en el año fiscal 2020 hasta superar los 457 mil participantes en la actualidad. La exención de pago aplica de manera exclusiva al programa VGLI y excluye a otras coberturas del VA. La medida no abarca al Seguro de Vida Grupal para Miembros del Servicio ni al Seguro para Veteranos con Discapacidad.