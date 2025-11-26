A qué hora abrirá Costco este Black Friday 2025 en Estados Unidos

El Black Friday, el día con los mayores descuentos, y uno de los más esperados del año, está a la vuelta de la esquina. El Viernes Negro ocurre al día siguiente de Acción de Gracias, que este año será el 28 de noviembre, y muchas cadenas minoristas y mayoristas en Estados Unidos, como Costco, cerrarán durante Thanksgiving por lo que abrirán desde temprano para que los consumidores aprovechen las ofertas.

Costco confirma sus horarios de apertura en este Black Friday 2025 en EE.UU.

Pese a que las marcas ya pusieron en descuento millones de productos para celebrar Black Friday, para la fecha oficial (28 de noviembre de 2025), cadenas como Costco, Walmart, Target, y otras anunciaron que tendrán descuentos de hasta 70% en algunos artículos, según Semana.

Costco cerrará durante el Día de Acción de Gracias, pero abrirá de forma regular durante el Black Friday (Unsplash/@Omar Abascal) (Unsplash/@Omar Abascal)

La cadena abrirá en su horario habitual a partir de las 9.00 hs, por lo que los usuarios podrán aprovechar los descuentos durante el Viernes Negro, desde la apertura hasta el cierre de las sucursales.

En el caso de otras cadenas minoristas que ya confirmaron su horario de apertura para esta fecha se encuentran:

Walmart a las 6.00 hs

Home Depot a las 6.00 hs

Best Buy a las 6.00 hs

Lowe’s a las 6.00 hs

HomeGoods a las 7.00 hs

Marshalls a las 7.00 hs

TJ Maxx a las 7.00 hs

Target a las 6.00 hs

Las empresas sugieren al público que tomen precauciones, como revisar los productos que más les interesan y hacer una lista con ellos, para que al llegar a las sucursales puedan conseguirlos, ya que Black Friday es conocido por atraer a una gran multitud de personas en los centros comerciales que abarrotan las tiendas.

Qué ofertas tendrá Costco para Black Friday

Hace poco más de un mes, se filtró el folleto anual de ofertas en Costco Insider, cuyos descuentos comenzaron a mediados de octubre previo a Halloween, para continuar con Black Friday con ventas anticipadas y las promociones para el fin de semana oficial de la fecha.

Las ofertas anticipadas se pueden aprovechar antes del día oficial de Black Friday (Pixabay)

La venta oficial de Viernes Negro de Costco comenzó el pasado 17 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre, en el Cyber Monday, pero la firma adelantó que para Acción de Gracias lanzará en línea aún más ofertas, ya que en Thanksgiving sus sucursales en todo el país estarán cerradas, por lo que es una opción para prepararse para el 28 de noviembre.

Venta del fin de semana de Black Friday en Costco: solo en línea el 27 de noviembre, durante Día de Acción de Gracias

el 27 de noviembre, durante Día de Acción de Gracias Venta de fin de semana de Costco en Black Friday: del 28 de noviembre al 1 de diciembre

De acuerdo el folleto de Costco para Black Friday, la cadena tendrá miles de descuentos en prácticamente toda la tienda, como en computadoras, videojuegos, muebles, electrodomésticos y mucho más.

Qué otras cadenas tendrán ofertas en Black Friday en Estados Unidos

Según TCPalm, JCPenney y Macy’s estarán cerrados durante Acción de Gracias, pero para el Viernes Negro, JCPenny abrirá desde las 5.00 hs y Macy’s hará lo propio a las 6.00 hs, cuyas ofertas se extenderán durante todo el fin de semana.

Diversas cadenas minoristas como Costco y Walmart tendrán ofertas anticipadas en sus sitos web (Unsplash)

Target tiene descuentos en línea de hasta 50% durante todo el mes de noviembre, mientras que su venta Black Friday y Cyber Monday arranca desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

También Walmart tendrá ofertas por la fecha del 25 al 27 de noviembre, únicamente a través de su sitio web y aplicación, mientras que del 28 al 30 de este mes, tendrá descuentos en línea y en tienda. Los miembros Walmart tendrán cinco horas de acceso anticipado a la venta online a partir de las 19.00 hs del 24 de noviembre.