Es oficial: Costco confirma el día que cerrará sus tiendas en EE.UU. en noviembre 2025
La tienda suspenderá sus actividades por 24 horas, por lo que pide a sus consumidores anticipar sus compras para evitar complicaciones
Las celebraciones de fin de año suelen generar modificaciones en las tradiciones familiares y en la actividad del sector minorista. En este contexto, la cadena Costco comunicó el cierre temporal de sus establecimientos en Estados Unidos por un lapso de 24 horas durante el mes de noviembre. Los clientes deberán explorar vías alternas para llevar a cabo sus compras.
Costco cerrará sus puertas por 24 horas en noviembre
- Para garantizar que su personal pueda celebrar el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) con sus familias, Costco decidió suspender sus operaciones durante 24 horas.
- Este cierre está previsto para el 27 de noviembre de 2025, y busca ofrecer a sus empleados un descanso durante la festividad, según informaron desde su página web.
Desde su página oficial, la cadena informa que solo cierra siete días al año, y lo hace para el Día de Acción de Gracias, Año Nuevo, el Domingo de Pascua, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo y la Navidad.
De esta manera, Costco también cerrará sus puertas el 25 de diciembre de 2025 con el feriado correspondiente a Navidad. El 24 de diciembre, la mayoría de los almacenes de Costco podría estar abiertos de 10.00 a 17.00 hs, en la víspera de Navidad, como ocurrió el año pasado, destaca Parade.
Qué otras tiendas permanecerán cerradas para Acción de Gracias en EE.UU.
Costco se suma a una larga lista de minoristas que suspenden sus operaciones durante el feriado federal en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran Target, Aldi, Trader Joe’s, Sam’s Club, Walmart, Publix, Lidl, BJ’s, Harveys y Winn-Dixie, consignó USA Today.
Cuáles son las tiendas que estarán abiertas el Día de Acción de Gracias
Este año, muchos consumidores tendrán la opción de realizar compras de último momento en Acción de Gracias. Varias cadenas, como Meijer, Food Lion y Whole Foods, abrirán excepcionalmente en el feriado, aunque ajustarán sus horas de atención.
Esta es la lista completa de las tiendas que estarán abiertas el Día de Acción de Gracias, de acuerdo con USA Today.
- Kroger: abrirá el Día de Acción de Gracias, pero cerrarán temprano. Se recomienda verificar los horarios de las tiendas que se visiten en su sitio web.
- Food Lion: estarán abiertas en un horario reducido hasta las 15.00 hs, excepto las tiendas de Virginia: Roanoke, Lynchburg, Blacksburg y Charlottesville, que cerrarán a las 16.00 hs.
- Meijer: abrirá de 6.00 a 17.00 hs.
- Whole Foods: abrirá de 7.00 a 13.00 hs, con la excepción de las tiendas ubicadas en Massachusetts, Maine y Rhode Island, que sí estarán cerradas ese día festivo.
- Harris Teeter: abrirán sus puertas con un horario reducido hasta las 14.00 hs.
- Wegmans: estas tiendas cerrarán a las 16.00 hs.
- Sprouts Farmers Market: abrirán de 7.00 a 14.00 hs.
- Giant Eagle: operarán con un horario reducido en el Día de Acción de Gracias hasta las 15.00 hs.
Cuáles son las mejores ofertas para anticipar las compras de Acción de Gracias
Las tiendas que optan por cerrar en el feriado de Acción de Gracias implementaron una estrategia de ventas anticipada, donde ofrecen paquetes de cena completos con importantes descuentos.
Entre ellos se encuentran:
- Walmart: ofrece un paquete de casi US$40 para 10 personas que incluye artículos que incluye como pavo entero de 13.5 libras (6.1 kilogramos), papas, panecillos, una bolsa para rellenar el ave, salsa gravy, y macarrones con queso, entre otros productos.
- Aldi: ofrece a los consumidores un paquete para diez personas a US$40, que incluye pavo, caldo de pollo, crema de champiñones y algunas verduras con hierbas para cocinar el ave.
- Sam’s Club: su canasta cuesta poco menos de US$100 y está pensado para alimentar a 10 personas. Por lo que el precio por invitado sería de US$10. Incluye pavo, papas, macarrones con queso y pastel de calabaza, entre otros.
- Lidl: anunció una oferta especial para el Día de Acción de Gracias que costará US$36 y es para diez personas. Incluye pavo, relleno, salsa gravy, panecillos, macarrones con queso y los ingredientes para pastel de camote, puré de papas, pastel de ejotes y pastel de calabaza.
