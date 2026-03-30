Cuándo llegan las lluvias y la nieve a California: adiós al calor y a la sequía

Luego de una ola de calor prolongada en un contexto de sequía, durante los próximos días California recibirá lluvias y marcadas bajas en las temperaturas. Dos sistemas meteorológicos harán que llegue un frente frío e incluso que se presenten algunas nevadas. Sin embargo, el alivio apenas será temporal.

Adiós a la ola de calor: las temperaturas bajarán en California el martes 31 de marzo

Un pronóstico de San Francisco Chronicle anticipó cuáles serán las condiciones climáticas para los próximos días en el Estado Dorado.

California espera por la llegada de lluvias y la baja de temperatura esta semana Giselle Garza Lerma - San Francisco Chronicle

A partir de este martes, las temperaturas descenderán hacia valores más normales para esta época del año en el Estado Dorado.

Según The Weather Channel, para los próximos días se esperan máximas de 56 °F (13 °C) en buena parte del territorio.

Junto con el alivio tras la ola de calor, para el miércoles y jueves se pronostican valores incluso por debajo de los promedios estacionales de California. Sumado a esto, en la región de Sierra Nevada se esperan temperaturas bajo cero.

Lluvias para el martes y miércoles en California

La baja de la temperatura corresponde a dos sistemas meteorológicos que afectarán al Estado Dorado durante esta semana.

El primero de ellos afectará las condiciones el martes, cuando se anticipa un sistema débil que traerá lluvias ligeras.

La Costa Central es la región con probabilidad de recibir mayor acumulación de precipitaciones.

Video muestra una bola de fuego en el cielo de California ( The American Meteor Society)

En otras ciudades de California, como Los Ángeles o San Francisco, los meteorólogos prevén que los residentes solamente recibirán una llovizna suave.

Al igual que la fortaleza del frente frío, las probabilidades de precipitaciones serán más fuertes para el miércoles 1° de abril. Durante esa jornada, la zona de la Bahía podría tener lluvias moderadas a lo largo del día.

¿Dónde nevará en California?

La nieve podría presentarse desde el 31 de marzo en la región de Sierra Nevada. Sin embargo, el fenómeno será más fuerte durante miércoles y jueves.

Algunas regiones de California recibirán fuertes nevadas esta semana Dino Vournas - FR66998 AP

Para ambas jornadas, se esperan mayores impactos de nevadas, que acompañarán a posibles temperaturas bajo cero.

Cuándo regresa el calor a California

A pesar de que posiblemente muchos residentes aguardaban por el descenso de las temperaturas y podrían pensar que comienza una nueva tendencia climática, lo cierto es que la baja de los valores y las precipitaciones durará solo unos días.

Los expertos aseguran que ya desde el viernes se prevé el regreso de un clima seco y cálido para California.

Incluso, para el primer fin de semana de abril se anticipan temperaturas de hasta 80 °F (26 °C) en el Estado Dorado.