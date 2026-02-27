De Abbott para Newsom: el dardo por el éxodo de compañías de California hacia el “imán de talentos” de Texas

Greg Abbott reafirmó la posición de Texas como polo de atracción de inversiones tras anunciar un paquete de estímulos por más de US$66 millones para MP Materials, en medio de una tendencia migratoria que lleva a decenas de corporaciones a abandonar el territorio californiano. El gobernador se pronunció sobre esta situación en las redes sociales y estableció un contraste directo con la gestión de Gavin Newsom.

Greg Abbott celebra que empresas de California se muden a Texas

“Las empresas de California reconocen que Texas es un “imán de talentos” con políticas favorables a las empresas e impuestos bajos“, dijo el gobernador en su cuenta de X poco después de comunicar la inversión de MP Materials. ”Es por eso que muchos se mudan al Estado de la Estrella Solitaria, brindando más oportunidades laborales para los texanos trabajadores“, señaló.

El mensaje de Abbott sobre el éxodo de empresas californianas que se reubican en Texas X @GovAbbottPress

El mensaje se produjo en un contexto de traslados corporativos que involucran a compañías de distintos sectores. Abbott contrastó el entorno empresarial de su estado con el de California, gobernado por Gavin Newsom.

MP Materials invertirá US$1250 millones en Northlake

El 26 de febrero de 2026, Abbott anunció que MP Materials Corp. ampliará su presencia en Texas con la construcción de un nuevo campus denominado “10X”. El complejo estará ubicado en Northlake, a menos de 16 kilómetros de las operaciones actuales de la firma en Fort Worth.

De acuerdo con el comunicado oficial, el proyecto contempla una inversión superior a US$1250 millones y la creación de más de 1500 puestos de trabajo en áreas corporativas, de manufactura e ingeniería. La compañía producirá imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB), insumo utilizado en la fabricación de semiconductores.

Para respaldar la iniciativa, la entidad otorgó una subvención de US$12.880.500 a través del Fondo Empresarial de Texas y otra de US$53.457.500 mediante el Fondo de Innovación de Semiconductores del estado. Ambos programas están orientados a incentivar desarrollos industriales y tecnológicos.

MP Materials Corp. es la principal compañía de materiales de tierras raras en Estados Unidos Instagram/@mpmaterials

“Los tejanos trabajadores impulsarán la independencia de la fabricación de semiconductores en EE.UU.”, dijo Abbott. “Esta expansión en Northlake refleja la fortaleza de nuestra fuerza laboral calificada y en crecimiento, así como nuestra avanzada experiencia en manufactura”, agregó.

En el anuncio oficial, Abbott afirmó que la expansión de MP Materials contribuirá a incrementar la fabricación nacional de imanes de tierras raras y a reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

“Trabajando en conjunto con socios innovadores de la industria, Texas impulsará el liderazgo de EE.UU. durante las próximas décadas", aseguró.

La compañía se especializa en la fabricación de imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) Instagram/@mpmaterials

¿Por qué las compañías dejan California para trasladarse a Texas?

El movimiento de empresas hacia el Estado de la Estrella Solitaria responde a diversos factores. Entre ellos:

Costos y ventajas fiscales : Texas no aplica impuesto estatal sobre la renta, mientras que en California se debaten propuestas vinculadas a tributos sobre grandes patrimonios. Además, el estado ofrece menor costo para hacer negocios y vivir, según Business Insider.

: Texas no aplica impuesto estatal sobre la renta, mientras que en California se debaten propuestas vinculadas a tributos sobre grandes patrimonios. Además, el estado ofrece menor costo para hacer negocios y vivir, según Business Insider. Incentivos económicos : en el caso de MP Materials, la suma de subvenciones y apoyos supera los US$66 millones, dentro de un paquete que incluye beneficios adicionales para expandirse en Northlake.

: en el caso de MP Materials, la suma de subvenciones y apoyos supera los US$66 millones, dentro de un paquete que incluye beneficios adicionales para expandirse en Northlake. Regulaciones menos estrictas : De acuerdo con Los Angeles Times, California tiene conflictos con las políticas climáticas y energéticas, así como el rechazo a leyes como el Proyecto de Ley del Senado 709, que buscaba imponer topes de precios a la industria del autoalmacenamiento.

: De acuerdo con Los Angeles Times, California tiene conflictos con las políticas climáticas y energéticas, así como el rechazo a leyes como el Proyecto de Ley del Senado 709, que buscaba imponer topes de precios a la industria del autoalmacenamiento. Talento e innovación: muchas empresas tecnológicas se sienten atraídas por la creciente reserva de talento e innovación en mercados como Austin. El gobernador Greg Abbott destacó la fuerza laboral calificada y la experiencia en manufactura avanzada como pilares de la atracción del estado.

Además, algunas compañías, como las de Elon Musk, señalaron desacuerdos con normativas específicas aprobadas en California como parte de su decisión de reubicación.

La empresa Public Storage fue la última en trasladas sus operaciones de California a Texas

Empresas que trasladaron su sede de California a Texas

Entre las compañías que anunciaron mudanzas en los últimos años figura:

Public Storage : la empresa de autoalmacenamiento más grande de EE.UU. anunció el 12 de febrero de 2026 el traslado de su sede de Glendale a Frisco.

: la empresa de autoalmacenamiento más grande de EE.UU. anunció el 12 de febrero de 2026 el traslado de su sede de Glendale a Frisco. Tesla : reubicó su sede del Área de la Bahía a Austin en 2021.

: reubicó su sede del Área de la Bahía a Austin en 2021. SpaceX : Elon Musk anunció la mudanza de su sede de Hawthorne a Starbase, Texas, en 2021.

: Elon Musk anunció la mudanza de su sede de Hawthorne a Starbase, Texas, en 2021. X (anteriormente Twitter) : el empresario también anunció el traslado de esta sede a Texas.

: el empresario también anunció el traslado de esta sede a Texas. Oracle : mudó su sede de Redwood City a Austin en 2020.

: mudó su sede de Redwood City a Austin en 2020. Hewlett Packard Enterprise (HPE) : mudó su sede de San José a Houston en 2020.

: mudó su sede de San José a Houston en 2020. Charles Schwab : el gigante de servicios financieros se mudó de San Francisco a Westlake en 2019.

: el gigante de servicios financieros se mudó de San Francisco a Westlake en 2019. CBRE: la firma de corretaje de bienes raíces Fortune 500 se trasladó de Los Ángeles a Dallas.

La lista de mudanzas también incluye compañías de tecnología, manufactura, finanzas, energía y consumo. Entre ellas se encuentran Green Dot, Pabst Brewing Company y GAF, que reubicaron operaciones en distintas ciudades texanas.

En manufactura y defensa, empresas como Aeromax Industries, Incora y Maddox Defense también realizaron movimientos hacia el Estado de la Estrella Solitaria entre 2019 y 2021, según lo retomado por la Universidad de Concordia, ubicada en Austin. En salud y productos de consumo, Astura Medical y KVP International trasladaron sus sedes a ciudades como Irving y McKinney.

El fenómeno abarca tanto grandes corporaciones como firmas medianas y emprendimientos tecnológicos. Además de las mudanzas de sedes, Texas registró expansiones de operaciones por parte de compañías ya instaladas en el estado.