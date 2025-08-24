Abierto de EEUU arranca temprano con Sabalenka y Djokovic en el menú

Iniciando por primera vez un domingo, el Abierto de Estados Unidos abrió sus puertas bajo el sol del verano de Nueva York con Aryna Sabalenka y Novak Djokovic como principales alicientes y el debut de una colección de tenistas sudamericanos.

El último torneo de Grand Slam del año comenzó un día antes de lo habitual con un formato ampliado a 15 días, lo que aumentará unas cifras de asistencia que llevan ya varios años en niveles récord.

En Flushing Meadows, donde en 2024 acudió un total de 832.000 espectadores, los aficionados del programa matinal disfrutaban de un clima algo más templado, con alrededor de 25° C, respecto al calor abrasador que se pronosticaba.

La primera ronda, extendida en esta edición de dos a tres días, se puso en marcha con el triunfo de una ex campeona, Emma Raducanu, en el turno matinal.

La británica, de 22 años, volvió a sonreír en estas pistas con una rotunda victoria por 6-1 y 6-2 ante la japonesa Ena Shibahara.

Raducanu no celebraba un triunfo en Nueva York desde su histórico título de 2021, cuando fue la primera en ganar todos sus partidos desde la fase de clasificación sin ceder un solo set.

“Estoy muy contenta de la victoria, es la primera desde 2021 así que es extra especial”, reconoció la ganadora, que esta semana atrajo los reflectores al formar pareja con Carlos Alcaraz en los dobles mixtos.

La acción en la pista central tenía como primer protagonista a Ben Shelton, la joven figura local, que se encontraba al otro de la red con el peruano Ignacio Buse.

Shelton, de 22 años, alzó este mes su primer trofeo Masters 1000 en Canadá y, aunque tiene muchas expectativas encima, siempre ofrece una buena versión en los mayores escenarios.

Junto a Taylor Fritz, que debuta ante Emilio Nava, Shelton es la gran esperanza del tenis estadounidense por celebrar un triunfo masculino que se hace esperar desde el de Andy Roddick en 2003.

Perú, Chile y Argentina a escena

De su lado Ignacio Buse, número 135 de la ATP, se estrenaba a sus 21 años en el cuadro principal de un Grand Slam en la mayor pista del mundo.

Además del peruano, saltarán a escena otros jugadores sudamericanos en busca de la segunda ronda.

El chileno Nicolás Jarry fue el primero en afrontar un espinoso duelo matinal con el checo Jakub Mensik, campeón este año del Masters 1000 de Miami.

El sorteo emparejó al argentino Tomás Etcheverry con su compatriota Camilo Ugo Carabelli, lo que garantiza un representante albiceleste en el siguiente escalón.

Otro argentino, Mariano Navone, se medía al estadounidense Marcos Giron.

El español Alejandro Davidovich fue el primer clasificado masculino con su paliza al kazajo Alexander Shevchenko por 6-1, 6-1 y 6-2.

Djokovic ante el joven Tien

Decidida a romper la maldición de los campeones, Aryna Sabalenka comenzaba la defensa del título frente a la suiza Rebeka Masarova.

La bielorrusa, número uno mundial, no ha agrandado su cuenta de títulos grandes desde el año pasado en Nueva York, donde venció en la final a la local Jessica Pegula.

Ninguna tenista ha repetido triunfo en el torneo desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Similar racha se vive en la categoría masculina, donde nadie revalida el trofeo desde los cinco seguidos de Roger Federer entre 2004 y 2008.

Con el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, y el aspirante Carlos Alcaraz afilando cuchillos, el plato fuerte del domingo será la reaparición de Novak Djokovic.

Inédito desde Wimbledon, con su renuncia posterior a los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, Djokovic espera tener gasolina suficiente para dar batalla a los jóvenes Sinner y Alcaraz, quienes se han repartido los siete últimos títulos grandes.

El gigante serbio, de 38 años, dirimirá un duelo generacional con la promesa estadounidense Learner Tien, de 19.