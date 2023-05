Abrió su regalo de Navidad antes de tiempo y su mamá lo castigó de la forma más increíble

escuchar

Una madre desesperada por el mal comportamiento de su hijo de 12 años llamó a la policía en Rock Hill, Carolina del Sur, para que lo arrestara por haber abierto su regalo de Navidad antes de tiempo. Sin embargo, todo fue para darle un pequeño susto y que su “detención” le sirviera como un escarmiento, dado que el chico, por supuesto, ni siquiera piso la cárcel.

La cuestión ocurrió en 2015, unas semanas antes de la fecha en la que llega Papá Noel, cuando la bisabuela del por entonces niño notó que faltaba un regalo debajo del árbol navideño, justo el que ella había dejado allí para él. Enseguida le notificó a la madre del pequeño, de 27 años, quien constató que su hijo efectivamente lo había abierto.

El niño tomó su regalo del árbol de Navidad Unsplash

Las dos mujeres, cuya identidad se desconoce, le habían especificado al menor que no podía abrirlo, pero al chico le importó poco y triunfaron sus ganas de estrenar el Nintendo Game Boy que, sabía, había dentro del paquete. Lo que más decepcionó a la abuela y madre fue que no había acatado lo convenido: “Esperar hasta Navidad”. “Lo tomó sin permiso. Lo quería. Simplemente lo tomó”, recordó la bisabuela en declaraciones citadas por Fox News.

En un principio, el adolescente negó saber dónde estaba, para fingir que no había sido él quien lo hurtó. No obstante, cuando vio que su mamá llamaba a la policía fue que terminó por admitir que lo tenía en su habitación y que había jugado con él por un rato. Eso no calmó la furia de su progenitora, quien ya estaba desesperada por no saber qué hacer con la actitud disruptiva de su hijo. Por lo tanto, llamó a la policía.

Cuando los oficiales llegaron, el menor “no mostró remordimiento”, comentó la mujer al mismo medio. Entonces se lo llevaron y lo acusaron de hurto, pero no lo pusieron tras las rejas y lo dejaron en libertad ese día. “No detendríamos a un niño de 12 años”, aseguró Jerry Waldrop, teniente de Rock Hill.

La mamá mandó a arrestar a su hijo para que aprendiera una lección, dado que ya no sabía controlar su mal comportamiento Unsplash

Llamó a la policía como medida de desesperación

La madre aseguró que optó por llamar al 911 porque “ya no sabía qué hacer con su hijo”. Tenía la esperanza de que, cuando viera a los agentes, se arrepintiera y escarmentara para no volver a portarse mal.

El chico tenía un historial travieso y problemático. En consecuencia, la mujer estadounidense comentó que la alternativa de llamar a la policía fue un intento de “controlarlo y volverlo más obediente. Estoy tratando de ayudarlo de alguna manera”, aseguró.

