Información actualizada: cuánto tiempo necesita tener la green card un migrante para pedir la ciudadanía en 2026

Actualmente, los migrantes que buscan obtener la ciudadanía estadounidense mediante naturalización deben cumplir con un período de tiempo con green card antes de iniciar el trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El tiempo requerido cambia según la categoría y el vínculo familiar del solicitante.

Cuánto tiempo de residencia exige el Uscis para solicitar la ciudadanía

La regla general establece que una persona debe haber tenido la green card durante al menos cinco años antes de presentar el formulario N-400.

Para solicitar la naturalización, los migrantes deben haber cumplido un mínimo de tiempo con green card Freepik

Durante este tiempo, el solicitante debe demostrar:

Residencia continua dentro del país norteamericano durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación del formulario N-400.

durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación del formulario N-400. El solicitante también debe acreditar presencia física en EE.UU. por un mínimo de 30 meses dentro de esos cinco años previos al envío de la solicitud de naturalización.

Por otro lado, según el sitio web oficial del gobierno estadounidense, los residentes permanentes casados con ciudadanos estadounidenses pueden acceder a un plazo reducido. En esos casos, el Uscis permite iniciar el trámite tras tres años como titular de una green card.

Para esta categoría, la agencia migratoria requiere que:

El solicitante haya mantenido convivencia y residencia continua durante esos tres años.

durante esos tres años. Acreditar presencia física en EE.UU. durante al menos 18 meses.

Existe además una excepción vinculada al servicio militar. Integrantes activos o veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden acceder a condiciones especiales para naturalizarse, particularmente en períodos considerados de hostilidades por el gobierno federal.

La regla de los 90 días y requisitos para iniciar la naturalización

El Uscis mantiene vigente la posibilidad de enviar el formulario N-400 antes de completar el tiempo total de residencia exigido. La normativa permite presentar la solicitud hasta 90 días antes de cumplir los tres o cinco años requeridos.

Sin embargo, el organismo aclara en su sitio web que el solicitante igualmente debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad al momento de la entrevista y la decisión final del caso.

La vía más común para obtener la ciudadanía es haber sido residente permanente durante al menos 5 años Freepik

Entre las condiciones generales para naturalizarse, se debe cumplir con:

Tener al menos 18 años.

Demostrar buena conducta moral.

Ser capaz de leer, escribir y hablar inglés básico, aunque existen excepciones por edad y tiempo de residencia.

Aprobar el examen de educación cívica.

Haber residido al menos tres meses en el estado o distrito donde se presenta la solicitud.

La naturalización exige además prestar el Juramento de Lealtad y manifestar adhesión a los principios constitucionales estadounidenses.

Cuánto cuesta presentar el formulario N-400 en 2026

El costo del formulario N-400 varía según el método de presentación elegido por el solicitante. Quienes realizan el trámite por correo postal deben pagar una tarifa de US$760, monto que incluye los servicios biométricos.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

En cambio, el Uscis aplica un costo reducido de US$710 para quienes completan el procedimiento en línea mediante una cuenta oficial dentro del sistema digital del organismo.

También continúa disponible una tarifa de US$380 para determinadas personas con ingresos limitados. En esos casos, la solicitud debe enviarse obligatoriamente en formato impreso.

Datos biométricos y documentos obligatorios para solicitar la ciudadanía

Como parte del proceso, el organismo migratorio solicita huellas dactilares, fotografía y firma digital de la persona que presenta el formulario. La agencia envía posteriormente una notificación con la fecha y ubicación de la cita biométrica.

En algunos expedientes, el Uscis puede reutilizar registros biométricos obtenidos previamente en otros trámites migratorios. Al presentar el N-400, el solicitante debe adjuntar copia de ambos lados de la green card y documentación adicional si corresponde, como certificados de matrimonio, sentencias de divorcio o antecedentes judiciales.

Cómo presentar el formulario N-400 en línea

Para completar el trámite digital, el solicitante debe:

Crear una cuenta en el portal oficial de Uscis.

en el portal oficial de Uscis. Llenar el formulario .

. Adjuntar los documentos solicitados.

solicitados. Una vez realizados los pasos previos, pasará a pagar electrónicamente la tarifa correspondiente.

El sistema también permite recibir notificaciones, consultar el estado del expediente y responder solicitudes de evidencia adicional enviadas por la agencia migratoria.

El nuevo examen cívico de 128 preguntas para la naturalización

El examen de educación cívica actualizado comenzó a aplicarse el 20 de octubre de 2025 y sigue vigente para quienes hayan presentado el formulario N-400 desde esa fecha en adelante. La evaluación oral utiliza un banco de 128 preguntas sobre historia y gobierno estadounidense.

Durante la entrevista, el oficial formula hasta 20 preguntas y el solicitante debe responder correctamente al menos 12 para aprobar. Las personas de 65 años o más con al menos 20 años como residentes permanentes acceden a una versión reducida del examen basada en 20 preguntas específicas marcadas dentro del temario oficial.