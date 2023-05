Acompañó a su abuela de 79 años a probarse el vestido de novia y emocionó a todos: “Nunca me lo voy a olvidar”

escuchar

Una mujer de 79 años de Baltimore, Maryland, volvió a encontrar el amor luego de estar viuda por más de una década. Hace unos meses, comenzó con los preparativos de su casamiento y su nieta compartió en redes uno de los momentos más especiales: la prueba del vestido. La joven acompañó a su abuela durante todo el camino hacia el altar y no dudó en mostrárselo a sus seguidores, quienes, emocionados, siguieron la historia de principio a fin.

La creadora de contenido, identificada como Dani Jefferson, publicó el primer video de Janet Merryman, su abuela, el pasado 9 de marzo en su cuenta de TikTok. En las imágenes, la mujer paseaba por los probadores de un local de vestidos de novia, frente a varios espejos. “Mi abuela de 80 años se casará con su prometido, quien tiene 60 años”, escribió, aunque luego, en otra publicación, especificó que tenía 79.

En la grabación, Merryman lució un largo vestido blanco, sin mangas y con una abertura en las piernas. Como calzado, llevó unos tacos clásicos de punta cerrada. Luego de una pequeña caminata en la que modeló a sus familiares el atuendo, tocó una campana como señal de que ese vestido era el elegido para su gran día. La mujer se mostró feliz mientras sus acompañantes aplaudían por su elección. “¡Cariño, te ves bien!”, le dijo la vendedora.

Una tiktoker acompañó a su abuela a comprar su vestido de novia

Los comentarios se llenaron de buenos deseos y halagos: “¡Es increíble! Puedes volver a empezar y tener al chico de tus sueños en cualquier momento”; “¡Se ve fabulosa! Enhorabuena”; “¿Cómo puede esta mujer tener 80 años? No me lo creo. Se ve fabulosa y décadas más joven”; “Me encanta, se ve absolutamente preciosa. Felicidades”; “¡Luce tremenda! Espero verme como ella cuando llegue a esa edad”; “Esto me da esperanza, mi novio también es 20 años más joven que yo”, escribieron.

Su historia de amor

En un segundo video, Jefferson compartió la historia de amor de su abuela. Explicó que se casó por primera vez cuando tenía 18 años y que su matrimonio duró hasta 2006, cuando él falleció. Luego de permanecer viuda por algunos años, comenzó una relación sentimental con su vecino, un hombre 20 años menor que ella que recién se había divorciado.

La tiktoker explicó que su abuela no había salido con ninguna otra persona más que con su primer marido, por lo que era emocionante verla feliz en su relación. “Nunca olvidaré el día que mi abuela me llamó para decirme que besó a un chico”, dijo. Los ahora esposos han sido pareja desde 2018. Comenzaron a vivir juntos poco después de que empezaron su romance y, cinco años más tarde, decidieron que era momento de llegar al altar. “Él es un gran hombre y hace muy feliz a mi abuela”, señaló la joven.

La tiktoker compartió la historia de amor de su abuela

En una entrevista para Good Morning America, Merryman declaró que su reciente relación la “ayudó a sonreír más y a encontrar la felicidad”, por lo que animó a las personas mayores a seguir sus pasos: “Si hay alguna mujer de 80 años por ahí, arriésgate. Eso es todo lo que puedo decir”. El pasado 30 de abril, Jefferson compartió en su cuenta de Instagram fotografías y videos de la boda, donde detalló que ella había sido la dama de honor de su abuela.

