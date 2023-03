Se casa en 2024, compró los accesorios para su boda en un lugar impensado y sorprendió en redes

escuchar

Los casamientos exigen una gran cantidad de detalles que no siempre son los más económicos. Por eso, mucha gente opta por hacer una ceremonia pequeña, para gastar menos, o busca otras alternativas para economizar. Eso precisamente hizo una hábil tiktoker, que se casa en 2024 pero empezó desde ahora a comprar los adornos y accesorios en un sitio de ofertas.

Se trata de la usuaria @rebekztoar3, quien compartió un video en TikTok en el que mostró todos los artículos para su día especial. Con ese clip demostró que no se necesita de una fortuna para hacer una fiesta. “Esto compré para mi boda en 2024″, escribió en la descripción del posteo.

En las imágenes se destacaron algunos obsequios que espera darle a sus damas de honor y a los padrinos. Entre las compras había un bolso pequeño adornado con perlas, así como unas bolsas de regalo con una corbata negra. Por otro lado, la mujer también pensó que sería buen idea tener decoraciones para la recepción, así que pidió unas letras de Mr. & Mrs. (señor y señora), así como algunas flores artificiales.

Una mujer compró las decoraciones para su boda en el negocio menos pensado

Los artículos no causaron tanto impacto en la comunidad virtual, en comparación con la sorpresa que mostraron sus seguidores al saber en dónde había comprado todo. A pesar de que la tiktoker no detalló cuánto gastó en cada artículo, aseguró que se ahorró bastante en Shein, la tienda online procedente de China que se ha popularizado no solo en la ropa, sino también en decoraciones y accesorios.

El video suma 1,8 millones de reproducciones. La mayoría de quienes comentaron se asombraron con la idea y felicitaron a la chica por ser tan ingeniosa, dado que nunca se imaginaron que podrían recurrir a esta plataforma de bajo costo y comprar lo necesario para un casamiento.

Por otro lado, algunas personas aseguraron que ya habían adquirido algunos productos y compartieron sus apreciaciones. “Compré flores para mis centros de mesa y para los ramos, estoy gratamente sorprendida con la calidad”; “Las bolsas de flores están hermosas”; Nunca pensé en Shein”; “Mi mamá compró todo para nuestros vestidos allí”; “Es una ganga absoluta”; “Mi madre compró todas las decoraciones de su boda ahí, se veían increíbles”; “Es genial”, escribieron.

Entre las cosas que compró la novia había flores decorativas @rebekztoar3/TikTok

Consejos para ahorrar dinero en la planificación de una boda

El portal Bodas, especializado en el tema, da algunos tips para todas las parejas con un presupuesto reducido en su casamiento. El objetivo es escatimar en todos los detalles, pero sin dejar de lado el glamour:

Invitar solo a la gente que sea realmente importante para los novios.

Hacer la fiesta en temporada baja para que los precios sean menores.

Usar flores y productos de temporada, porque son más baratos al ser más abundantes en esa fecha.

Casarse entre semana.

Reutilizar la decoración de la ceremonia religiosa para la recepción.

Poner mesas más grandes para ahorrar en los arreglos del centro.

