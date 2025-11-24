Actor alemán Udo Kier, famoso por papeles de villano, muere a los 81 años

El actor alemán Udo Kier, figura de culto en Hollywood y en el cine independiente, falleció el domingo en California a los 81 años, informó la revista estadounidense Variety.

Su pareja, el artista Delbert McBride, confirmó el deceso del actor en Palm Springs, a unos 170 km de Los Ángeles. No se dio a conocer la causa de muerte.

Con una carrera que abarcó más de medio siglo, Kier apareció en cientos de películas y trabajó junto a celebridades como Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder. Saltó a la fama en la década de 1970 con sus interpretaciones de Frankenstein y Drácula, producidas por Warhol.

Kier afirmó haber comido solo ensalada y agua durante una semana para perder rápidamente unos 5 kilos para el papel de Drácula, y llegó a pasar tiempo en una silla de ruedas por lo débil que quedó.

También apareció en varias películas dirigidas por el director danés Lars von Trier, incluidas "Manderlay", sobre una plantación de Alabama en la década de 1930 donde aún había esclavos, y la cinta de arte erótico "Nymphomaniac".

Pero Kier se sentía igualmente cómodo en el cine comercial. Sus penetrantes ojos azules e intensidad teatral lo hicieron destacar en "Ace Ventura: Pet Detective", "Armageddon" y "Blade", a menudo por encarnar villanos elegantes, excéntricos o personajes de otro mundo.

Nacido como Udo Kierspe en Colonia en 1944 y rescatado de los escombros después de que un bombardeo aliado alcanzara el hospital, Kier creció en la austeridad de la Alemania de posguerra antes de mudarse a Londres a los 18 años para aprender inglés.

Vivió muchos años entre Europa y Estados Unidos antes de afincarse primero en Los Ángeles y luego en Palm Springs.

Conocido por su personalidad extravagante y su gusto por la vida nocturna, Kier bromeó una vez: "Me gustaba la atención. Por eso me hice actor".

