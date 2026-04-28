Último día para anotarse: la CBP abre empleos en tecnología y busca candidatos para nuevos puestos de trabajo
Los interesados en conocer las vacantes disponibles pueden participar en la feria virtual; para formar parte es necesario llevar a cabo el registro hoy
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Este 30 de abril de 2026, entre las 11 y las 15 (hora del Este), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizará una feria virtual de empleos dirigida específicamente a especialistas en tecnología. Estos son los pasos para participar.
Cómo participar en la feria de empleo de la CBP
La CBP está en busca de profesionales en el sector tecnológico con las habilidades necesarias para dar soporte a sus operaciones en cientos de ubicaciones, tanto dentro de EE.UU. como a nivel internacional.
Los interesados en conocer las vacantes disponibles pueden participar en la feria virtual de empleo en tecnología, según indica la CBP en su sitio web oficial. Para formar parte es necesario llevar a cabo un registro antes del 28 de abril.
El proceso se realiza en la página oficial. Allí, la plataforma solicitará nombre, dirección de correo electrónico y crear una contraseña.
Tras el registro, se brindará un acceso para unirse el día del evento. Durante la actividad de la CBP, los interesados podrán explorar videos, conocer información de los distintos reclutadores y enviar solicitudes a las vacantes de interés en áreas como:
- Software
- Soporte al cliente
- Ciberseguridad
- Gestión de datos
- Arquitectura empresarial
- Seguridad de la información
- Administración de redes
- Análisis de sistemas
No obstante, la dependencia enfatizó que únicamente se trata de un evento informativo, por lo que no se efectuarán entrevistas ni se concretarán ofertas de trabajo durante la jornada.
Requisitos generales para trabajar en la CBP
Aunque las especificaciones de una vacante dependen de factores específicos como el área y la ciudad en la que se trabajará, estos son los requisitos generales que deben cumplirse para ser considerado, de acuerdo con el portal de carreras de la CBP:
- Ser ciudadano estadounidense.
- Tener un permiso de conducir válido y sin restricciones.
- Haber residido en EE.UU. durante al menos tres de los últimos cinco años.
- Ser elegible para portar un arma de fuego.
- Ser propuesto para la selección antes de cumplir 40 años, a menos que se trate de un veterano.
- Estar dispuesto a viajar.
- Superar el proceso de solicitud que incluye una revisión de antecedentes, un examen médico, una prueba de aptitud física, un examen de polígrafo y una prueba de drogas.
La CBP realiza procesos de reclutamiento todo el año
Si bien la feria de empleo virtual del 30 de abril únicamente está orientada a vacantes en el sector tecnológico, la CBP tiene búsquedas laborales en otras áreas durante todo el año. Por eso, quienes no puedan concurrir al evento o no cumplan con los requisitos para alguno de los puestos tienen otras oportunidades.
Desde el portal de carreras, se invita a los interesados a ponerse en contacto con un reclutador para obtener información detallada sobre la disponibilidad de ofertas de empleo en las distintas áreas.
La agencia recordó que cuenta con operaciones en 50 estados, territorios de EE.UU., más de 50 países y 328 puertos de entrada, por lo que constantemente requiere de nuevos miembros.
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