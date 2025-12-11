LA NACION

Acuerdo entre OpenAI y Disney, que permitirá usar sus personajes en la plataforma de IA Sora

Walt Disney y OpenAI anunciaron el jueves un acuerdo de licencia de tres años que permitirá a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes icónicos.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Inteligencia artificial, de OpenAI (ChatGPT), Google Gemini o Copilot
Acuerdo entre OpenAI y Disney, que permitirá usar sus personajes en la plataforma de IA Sora

Walt Disney y OpenAI anunciaron el jueves un acuerdo de licencia de tres años que permitirá a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes icónicos de Disney mediante inteligencia artificial.

Según el acuerdo, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en la plataforma de generación de videos Sora de OpenAI y en ChatGPT, dijeron las compañías en un comunicado conjunto.

La asociación incluye una inversión de US$1.000 millones por parte de Disney en OpenAI, además de la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT.

arp/acb/ad

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Cuándo llega el frente frío a Texas que provocaría una baja de temperatura
    1

    Cuándo llega el frente frío a Texas que provocaría una baja de temperatura en varias ciudades

  2. EE.UU. planea un nuevo polémico control para quienes viajen con pasaportes que no necesitan visa
    2

    EE.UU. planea examinar el historial de redes sociales de extranjeros que entren con pasaportes que no necesitan visas

  3. Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz
    3

    Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz

  4. Cara Delevingne rebaja el precio de su Penthouse en Nueva York: se lo compró a Jimmy Fallon
    4

    Cara Delevingne rebaja el precio de su lujoso Penthouse en Nueva York a US$9,99 millones: se lo compró a Jimmy Fallon

Cargando banners ...