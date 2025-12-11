Acuerdo entre OpenAI y Disney, que permitirá usar sus personajes en la plataforma de IA Sora

Walt Disney y OpenAI anunciaron el jueves un acuerdo de licencia de tres años que permitirá a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes icónicos de Disney mediante inteligencia artificial.

Según el acuerdo, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en la plataforma de generación de videos Sora de OpenAI y en ChatGPT, dijeron las compañías en un comunicado conjunto.

La asociación incluye una inversión de US$1.000 millones por parte de Disney en OpenAI, además de la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT.

