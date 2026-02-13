¿Adiós a un gigante en Estados Unidos? Pizza Hut cierra 250 locales en los próximos meses

La cadena Pizza Hut pasa por un momento crucial en Estados Unidos y cerrará más de dos centenares de sus sucursales, tras una decisión estratégica tomada por su empresa matriz. Esta medida surge en medio del aumento de la competencia y la caída de ventas en determinadas regiones del país.

La razón por la que Pizza Hut cerrará 250 locales en EE.UU.

La empresa matriz considera vender la franquicia Pizza Hut, a la par que planea cerrar 250 locales en diferentes partes del país norteamericano. Esta estrategia está enfocada en sus restaurantes de bajo rendimiento, de acuerdo con AP News.

Pizza Hut anunció el cierre de 250 restaurantes de bajo rendimiento en Estados Unidos, aunque no ha detallado las ubicaciones específicas (Facebook/Pizza Hut México)

Los cierres de sucursales se registrarán durante la primera mitad de 2026, según un anuncio compartido por Yum! Brands, empresa dueña de la cadena.

Esta decisión responde a una estrategia enfocada en los restaurantes de Pizza Hut que han presentado un bajo rendimiento en su sistema. Se trata de alrededor del 4% del total de establecimientos que tiene la compañía en EE.UU.

La empresa matriz dijo en noviembre de 2025 que existen algunos locales obsoletos, que han sido mayormente afectados por la creciente competencia, por lo que se analizan las opciones para la cadena de pizzas.

También se reportó que en 2025, en locales con al menos un año de operación, las ventas cayeron un 5%. Mientras tanto, las tiendas de marcas como Domino’s, su principal competidor, aumentaron aproximadamente un 2,7% en las mismas regiones del país.

Los cierres de Pizza Hut forman parte de una revisión estratégica de Yum Brands, empresa propietaria de la cadena (Facebook/Pizza Hut México)

A pesar de que Yum! Brands evalúa vender la marca Pizza Hut en EE.UU., a nivel internacional los resultados de la cadena son más sólidos: las ventas aumentaron un 1% en 2025 y se registró un crecimiento sostenido en regiones como Asia, Oriente Medio y Latinoamérica.

Cuál es la historia de Pizza Hut en EE.UU.

Pizza Hut nació en Wichita, Kansas, donde fue fundada en 1958, según el sitio web de la empresa. Poco a poco la compañía escaló hasta convertirse en la pizzería número uno de EE.UU. en 1971.

La historia de la cadena revela que todo surgió en 1958, cuando dos hermanos de la familia Carney pidieron prestados US$600 para abrir una pizzería en la ciudad de Wichita. El nombre, Pizza Hut, se eligió porque solo tenían espacio para ocho letras en su letrero.

Actualmente, la marca tiene presencia en más de un centenar de países alrededor del mundo, con aproximadamente 16.000 sucursales y más de 350 mil empleados.

Pizza Hut nació en 1958 en Kansas y desde entonces se ha expandido a diferentes países de todo el mundo (Hut Life)

Uno de los secretos que hacían especial a la marca era que los dueños mantenían contacto directo con los granjeros que cultivaban ingredientes de calidad; además, prometían tratar a los clientes como parte de su familia.

Cuántas tiendas tiene Pizza Hut en EE.UU.

Tan solo en Estados Unidos, Pizza Hut cuenta con miles de sucursales. Según su sitio web, los estados que tienen más de 100 establecimientos son:

Wisconsin

Carolina del Sur

Oklahoma

Kentucky

Georgia

Arizona

Louisiana

Arizona

Illinois

Michigan

Mississippi

Virginia

Alabama

Colorado

Carolina del Norte

Missouri

Ohio

Washington

Tennessee

Pennsylvania

Indiana

Por otra parte, los estados con mayor número de locales de Pizza Hut son Texas, con 974 tiendas; California, con 505 sucursales y Georgia, con 267.

Pizza Hut tiene presencia en diferentes partes de Estados Unidos, con mayor número de restaurantes en Texas (Pexels/Keith Lobo)

Mientras que las entidades con menos restaurantes son las Islas Marianas del Norte, con uno; Rhode Island, con cuatro; Guam, con cinco; Delaware, con nueve, y Alaska, con 11 locales.

La marca de Kansas fue fundada antes que su mayor competidor, Domino’s, que surgiría un par de años después en Michigan bajo el nombre de DomiNick’s, de acuerdo con It Was Always.

Aunque la compañía matriz anunció el cierre de 250 restaurantes durante los primeros seis meses del año, aún no se han revelado las ubicaciones específicas de las tiendas que bajarán sus cortinas.