El duro final que le espera a las iguanas que quedan congeladas en Florida

Los ciudadanos de Florida fueron habilitados por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés) para entregar iguanas congeladas, dado que son consideradas una especie invasora. Muchos de esos ejemplares fueron sacrificados “de forma humanitaria” por personal capacitado, mientras que otros fueron derivados a operadores autorizados para ventas fuera del estado.

Iguanas congeladas en Florida: su final tras la captura

La FWC emitió el pasado 30 de enero la Orden Ejecutiva 26-03 para permitir temporalmente a los residentes retirar de la naturaleza iguanas verdes vivas aturdidas por el frío sin un permiso correspondiente. Durante el período de habilitación, se eliminaron 5195 ejemplares, según informó la agencia mediante un comunicado de prensa.

Las iguanas congeladas fueron eutanasiadas en las oficinas de la FWC; en ciertos casos, las trasladaron a un comerciante autorizado Freepik

La orden permitió la colaboración de numerosos ciudadanos, socios y personal. Luego de la captura, los animales fueron trasladados a oficinas seleccionadas de la FWC, donde recibieron la eutanasia de forma humanitaria.

En ciertos casos, algunos ejemplares se derivaron a comerciantes de animales autorizados que los vendieron fuera del Estado Soleado.

Debido a que son una especie prohibida en Florida, en general las iguanas no pueden ser trasladadas por un ciudadano sin un permiso, ni siquiera de manera temporal.

La habilitación de la captura de iguanas se dio en un contexto de temperaturas gélidas en la jurisdicción. De acuerdo con el anuncio de la FWC, cuando el frío se apodera de la región y se mantiene cercano al punto de congelación o por debajo, los reptiles y anfibios pueden entrar en un estado de letargo en el que pierden temporalmente el control muscular y parecen estar “congelados”.

Por qué Florida habilitó la captura de iguanas congeladas

Las iguanas verdes son consideradas una especie invasora en Florida debido a que tienen un impacto negativo en la fauna nativa y la economía. Esto ocurre porque causan daños a la vegetación de jardines residenciales y comerciales, según explica la agencia en su página web oficial.

Las iguanas verdes pueden estropear la infraestructura en Florida al excavar madrigueras que erosionan y derrumban aceras y otras construcciones Freepik

El peligro también puede afectar a los humanos, ya que algunas iguanas verdes estropean la infraestructura al excavar madrigueras que erosionan y derrumban aceras, cimientos, malecones y riberas.

Además, esta especie deja excrementos en muelles, embarcaciones amarradas, porches, terrazas y piscinas. A través de estos desechos, puede transmitir la bacteria infecciosa Salmonella a los humanos.

Según las disposiciones legales vigentes, los residentes de Florida están autorizados a sacrificarlas sin crueldad durante todo el año en sus propiedades o con la autorización del dueño del terreno.

Qué hacer si encuentra una iguana verde congelada en Florida

La página web de la FWC indica que si un floridense se encuentra con una iguana verde aturdida por el frío, nunca debe llevarla a su casa o edificio para que se caliente. Esto se debe a que en general se recuperan mucho más rápido de lo esperado y, una vez que lo hacen, pueden actuar defensivamente y morder o arañar a las personas.

Los ciudadanos deben tener cuidado al toparse con iguanas congeladas debido a que pueden despertarse repentinamente Freepik

Para que los ciudadanos puedan alejarlas de su terreno, el sitio web del gobierno de Oakland Park aconseja:

Eliminar plantas que actúen como atrayentes.

Rellenar los agujeros para evitar que excaven.

Colocar campanillas de viento u otros elementos que hagan ruido intermitente.

Colgar objetos como CDs con superficies reflectantes.

Rociar a los animales con agua como medida disuasoria.

Proteger plantas o jardines valiosos con jaulas o recintos con mosquiteros.

Asimismo, las autoridades advierten que los residentes nunca deben alimentar a las iguanas, ya sea de manera directamente o indirecta, al dejar comida para mascotas o frutas maduras al alcance de ellas.