La nueva cifra para jubilarse en EE.UU.: cuánto dinero necesita un trabajador para retirarse en abril 2026

Los trabajadores en Estados Unidos necesitan 1,46 millones de dólares para alcanzar una jubilación con tranquilidad financiera en abril de 2026. El monto fue revelado por un estudio, basado en una encuesta a 4375 personas.

El ahorro ideal para el retiro sube a 1,46 millones de dólares

Según un reciente informe de Northwestern Mutual, la cifra actual supera los US$1,26 millones de 2025 y coincide con la “preocupación constante” de los consumidores por la inflación y el aumento en los precios de los productos.

El monto que necesitan los estadounidenses para jubilarse con tranquilidad financiera Freepik

John Roberts, director de planificación financiera, vinculó el cambio con la presión sobre los presupuestos familiares. “La nueva ‘cifra mágica’ refleja una confluencia de factores, desde la inflación persistente y el aumento de la esperanza de vida hasta la incertidumbre sobre el futuro de la Seguridad Social”, señaló.

“A medida que las personas planean vivir más tiempo, su dinero también debe rendir más. Planificar para la longevidad no se trata solo de acumular más, sino de construir una estrategia que permita mantener los ingresos, gestionar el riesgo y adaptarse con el tiempo”, explicó Roberts.

Muchos encuestados reconocieron estar preocupados por su nivel de ahorros para la jubilación en Estados Unidos Freepik

Las dificultades de la generación X y la preocupación por la inteligencia artificial en EE.UU.

Los resultados de las encuestas realizadas por Northwestern Mutual revelaron que la generación X (entre 46 y 61 años) muestra el mayor nivel de inseguridad respecto a los ahorros para la jubilación. Sus miembros comenzaron a ahorrar a los 32 años y aspiran a retirarse a los 67, mientras que el 49% creyó estar listo para ese objetivo.

Por su parte, la generación Z (entre 14 y 29 años) comenzó a ahorrar a los 22 años y aspira a dejar el mercado laboral a los 61.

La inteligencia artificial también genera preocupación en un tercio de los trabajadores respecto a sus carreras profesionales. Ese porcentaje se eleva al 46% entre los jóvenes de la generación Z, quienes temen por su estabilidad laboral futura.

Ante este escenario, el 41% de los estadounidenses planea seguir con tareas laborales durante sus años de jubilación. Esta tendencia busca generar ingresos adicionales y mantener un sentido de utilidad y estimulación personal.

Sin embargo, según la empresa, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento en los límites de contribución para planes de ahorro en 2026. Los trabajadores podrán aportar hasta US$24.500 anuales para fortalecer sus fondos de reserva personales.

Expectativa vs. realidad: cuánto dinero tienen ahorrado realmente los estadounidenses para su jubilación

Existe una diferencia entre el dinero acumulado realmente por los estadounidenses y el monto ideal de US$1,46 millones.

Según estimaciones de NerdWallet, solo el 5% de los ciudadanos con cuentas de jubilación posee ahorros superiores al millón de dólares. El ahorro medio para personas entre 55 y 64 años se encuentra en US$185 mil.

Si se considera a quienes tienen US$500 mil, dentro del 54,3% de los hogares estadounidenses que acumulan dinero en cuentas de jubilación, alrededor del 9,3% posee ese monto o más en ahorros para el retiro.