La nueva regla de EE.UU. por la que migrantes ya no podrán solicitar préstamos para empresas a partir del 1 de marzo

A partir del 1 de marzo de 2026, los migrantes ya no podrán solicitar préstamos para empresas en Estados Unidos, luego de una nueva regla del gobierno federal que limita este beneficio exclusivamente a empresas 100% estadounidenses, cuyos dueños residan en el país.

Qué dice la nueva regla que impide a migrantes pedir préstamos para empresas

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) informó, mediante un comunicado, que desde el 1 de marzo de 2026 los préstamos gubernamentales para pequeñas empresas estarán restringidos únicamente a ciudadanos estadounidenses.

A partir de marzo de 2026 los migrantes no podrán pedir préstamos (Unsplash)

La dependencia detalló que, con base en la orden ejecutiva 14159, titulada “Proteger a los ciudadanos americanos de la invasión”, se exigirá que:

El 100% de los dueños directos o indirectos de una pequeña empresa sean ciudadanos o nacionales de Estados Unidos .

de una pequeña empresa sean . Los propietarios tengan su residencia principal en Estados Unidos, sus territorios o posesiones.

Con esta disposición, los migrantes, incluidos los residentes permanentes legales o titulares de green card, ya no serán elegibles para solicitar u obtener préstamos de la SBA.

La SBA recordó que en diciembre pasado ya había endurecido los requisitos del programa de préstamos 7(a), al permitir que solo calificaran empresas con hasta 5% de propiedad extranjera, ya fuera de un migrante, un titular de green card o un ciudadano estadounidense que residiera fuera del país.

Sin embargo, el nuevo memorando elimina por completo esa excepción, por lo que las empresas con cualquier porcentaje de propiedad extranjera quedarán excluidas del programa, incluso del préstamo de uso múltiple, cuyo monto máximo es de US$5 millones.

SBA endurece medidas para préstamos ante pérdidas millonarias

Según Forbes, en junio de 2025 la SBA implementó medidas más estrictas para la aprobación de préstamos, luego de que el programa registrara en 2024 pérdidas por US$397 millones, su primer año negativo en más de una década.

La SBA anuncia nueva regla que impide a los migrantes pedir préstamos para sus empresas (Unsplash)

Durante el primer año de la administración de Donald Trump, comenzaron:

Revisiones más estrictas de solicitudes.

de solicitudes. Verificaciones de crédito más rigurosas.

más rigurosas. Mayores requisitos de enganche .

. Nuevas normas sobre flujo de caja.

Posteriormente, la SBA declaró el fin de la llamada “era de los préstamos irresponsables” y atribuyó las pérdidas al relajamiento de normas durante la presidencia de Joe Biden.

Con estas modificaciones, incluso las personas con permiso legal de trabajo pueden ver descalificadas sus empresas debido a su estatus migratorio.

Legisladores rechazan nueva regla de préstamos que afecta a migrantes

De acuerdo con El Financiero, la nueva restricción generó críticas por parte del senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, ambos miembros de alto rango en los Comités de Pequeñas Empresas del Congreso.

La SBA limitará la adquisición de préstamos a los migrantes (Archivo) Freepik

Los legisladores señalaron que la medida afecta a inmigrantes legales que buscan iniciar o expandir negocios en Estados Unidos.

“En lugar de apoyar a los inmigrantes legales que viven y trabajan arduamente en el país, la SBA de Trump opta por el odio al prohibir que los titulares de la tarjeta de residencia accedan a estos préstamos”, indicaron en un pronunciamiento.

Desde diciembre de 2025, los demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado enviaron una carta a la SBA para expresar su preocupación por los requisitos de ciudadanía, además de advertir una disminución en el volumen de préstamos otorgados. Hasta el momento, no han recibido respuesta.

Antes de estos cambios, las pequeñas empresas podían calificar si al menos el 51% pertenecía a un ciudadano estadounidense residente en el país.