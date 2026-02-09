Quién ganó el Super Bowl 2026 y el show completo de Bad Bunny en California

Los Seattle Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl LX de la NFL al vencer a los New England Patriots por un contundente 29 a 13. El partido final se disputó el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en lo que fue una revancha histórica que culminó con el título para Seattle.

Cómo fue el Super Bowl LX en California

La victoria de los Seahawks se cimentó en una formidable actuación de su defensa, que anuló repetidamente las ofensivas de los Patriots.

Esta sólida base defensiva se complementó con la destacada labor del corredor Kenneth Walker III, quien superó las 100 yardas desde la línea de golpeo, siendo una pieza clave en el ataque de Seattle.

La efectividad del pateador Jason Myers también contribuyó significativamente al puntaje final.

El quarterback Drake Maye (10) de los Patrios de Nueva Inglaterra pierde el balón durante el segundo tiempo del Super Bowl contra los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

El encuentro comenzó con los Seahawks mostrando firmeza. Al término del primer cuarto, ya se imponían por 6-0. La estrategia defensiva de Seattle se mantuvo inquebrantable, frustrando cada intento de Nueva Inglaterra y logrando mantener su valla invicta durante toda la primera mitad.

Show de medio tiempo completo y final del Super Bowl

Poco después de las 17:00 (hora local), el segundo cuarto concluyó con un triunfo parcial de los Seahawks de 9 a 0, presagiando una jornada complicada para los Patriots, quienes no lograron superar la férrea contención rival.

El half time show completo

Tras el emocionante show de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, la segunda mitad del Super Bowl LX inició manteniendo la ventaja para Seattle.

Los Seahawks no tardaron en ampliar su diferencia. Apenas comenzó el último cuarto, lograron un touchdown que llevó su ventaja a 19 puntos sobre los Patriots, colocando el marcador en un significativo 19-0.

Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

Sin embargo, los Patriots lograron reaccionar y descontar, dejando el tanteador en 19-7. El partido no estuvo exento de tensiones, registrándose un breve pero intenso enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos antes de la definición final.

La defensa de los Seahawks, impulsada por figuras clave, logró contener los últimos embates de Nueva Inglaterra para asegurar el ansiado título de campeones con el 29-13 definitivo.

Las críticas de Trump al show de medio tiempo

Más allá del resultado deportivo, uno de los acontecimientos que generó mayor repercusión fue el espectáculo de medio tiempo. La presentación de Bad Bunny se convirtió en tema de debate, especialmente tras la contundente crítica pública de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta en Truth Social para calificar el show como “uno de los peores” de la historia.

El show del Super Bowl trajo un nuevo capítulo en la batalla de Trump contra Bad Bunny y la NFL ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

En su escrito, Trump manifestó su descontento con vehemencia: “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una ofensa a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”, sentenció el político, añadiendo una significativa capa de controversia al evento de magnitud global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.