Advertencia sobre el 8 de marzo: cómo prepararse para el cambio de horario en EE.UU.

En casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos, los ciudadanos deberán adelantar una hora sus relojes para adaptarse al horario de verano, de acuerdo con la ley vigente desde la década del 2000. La modificación deberá realizarse el próximo 8 de marzo, en una acción que abrirá paso a tardes con mayor presencia de luz natural. Los expertos recomiendan tener en cuenta una serie de medidas para prepararse correctamente y evitar un impacto negativo en el cuerpo.

Cómo prepararse para el cambio de horario en EE.UU. el 8 de marzo

La primavera está a punto de llegar a EE.UU., y con ella se implementará nuevamente el horario de verano (Daylight Saving Time). El ajuste de los relojes deberá realizarse a las 2 hs del 8 de marzo, cuando las agujas pasarán a marcar las 3 hs, según Time and Date.

Como consecuencia, las tardes serán más largas y las personas perderán una hora de sueño. Para adaptarse a este cambio, los expertos ofrecen ciertos consejos.

Alicia Roth, PhD, psicóloga del sueño en Cleveland Clinic, indicó en un comunicado que “la pérdida de una hora de sueño conlleva un mayor riesgo de problemas de salud”. De acuerdo con la doctora, hay formas de prepararse para disminuir el impacto:

Llegar al cambio de hora bien descansado : intentar dormir al menos siete horas en las noches previas.

: intentar dormir al menos siete horas en las noches previas. Evitar bebidas como la cafeína y el alcohol antes de acostarse : esto puede ayudar a prevenir interrupciones del sueño.

: esto puede ayudar a prevenir interrupciones del sueño. Recibir la luz solar: asegurarse de exponerse al sol por la mañana es una de las medidas más importantes para ajustar el reloj, según Roth.

Además, en diálogo con New York Times, el Dr. Chris Winter, autor de The Sleep Solution, recomendó adelantar la hora de acostarse y de despertarse 15 minutos antes del horario de verano. Esto también implica cambiar otros hábitos.

El horario de las comidas es importante para organizar cuándo irse a dormir. Los expertos sugieren terminar la cena al menos dos horas antes de acostarse para un buen descanso. De este modo, si se modifica el horario de descanso, también debe adelantarse el momento de la cena.

Qué dispositivos modificar con el cambio de horario en EE.UU.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) señala que el ajuste horario no impacta de la misma manera en todos los dispositivos. Algunos realizan el proceso de manera automática, por lo que muchos estadounidenses no deberán tomar ninguna medida. No obstante, esto no funciona igual en todos.

Los teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen modificarse de manera automática. Para ello, tienen que estar conectados a internet y contar con el sistema operativo actualizado.

Para el cambio de horario en EE.UU., los relojes analógicos requieren una verificación adicional Freepick

Por otra parte, los relojes analógicos, los modelos digitales más antiguos y algunos sistemas electrónicos requieren un ajuste manual. En este caso, las personas necesitarán realizar una verificación adicional para evitar confusiones.

Ley del cambio de horario en EE.UU.: la medida que podría modificar el sistema actual

En muchas legislaturas estatales se presentaron e incluso aprobaron leyes para reemplazar el sistema vigente, pero para que esto entre en vigor es necesario una aprobación del Congreso, que hasta el momento no ocurrió. La legislación actual, que rige desde el 2007, hace que el DST comience el segundo domingo de marzo y termine el primer domingo de noviembre cada año.

Este año se presentó el proyecto de ley HR 7378 que podría dar un giro rotundo. El texto no propone adoptar de forma permanente el horario estándar ni el horario de verano. En su lugar, plantea adelantar los relojes 30 minutos respecto del horario estándar actual y mantener ese ajuste durante todo el año.

En febrero se presentó un proyecto de ley que podría modificar el cambio de horario en EE.UU. Freepik

Este punto intermedio apunta a resolver la discusión entre quienes prefieren amaneceres más temprano y quienes priorizan tardes con mayor luz natural. En la práctica, los relojes dejarían de modificarse en la primavera boreal y en el otoño boreal al establecer un único horario permanente para todo el año.

La propuesta fue presentada formalmente el 4 de febrero de 2026 en la Cámara de Representantes. Tras su introducción, fue enviada al Comité de Energía y Comercio para su análisis inicial.

Por el momento no hay votaciones ni debates plenarios sobre la iniciativa. Para convertirse definitivamente en ley, debería obtener la aprobación en la Cámara de Representantes, aprobación posterior en el Senado y, finalmente, la firma del presidente.